Lula da Silva pide entregar el Premio Nobel de la Paz a Trump

La frase fue emitida durante su visita a Portugal, como parte de una gira europea que incluyó reuniones con distintos líderes políticos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una declaración que llamó la atención a nivel internacional al referirse al Premio Nobel de la Paz y al mandatario de EUA, Donald Trump, en medio de su gira por Europa.

Durante una conferencia en Lisboa, el mandatario brasileño hizo un comentario sobre la posibilidad de otorgar el reconocimiento a Trump, en un contexto marcado por tensiones internacionales y debates sobre el papel de las potencias en los conflictos globales.

¿Qué dijo Lula sobre el Nobel de la Paz?

Lula retomó declaraciones previas de Donald Trump, quien ha afirmado en distintas ocasiones haber contribuido a la resolución de conflictos internacionales.

En ese contexto, el presidente brasileño señaló que sería importante que se le otorgara el Nobel “pronto”, en un comentario que fue interpretado como una referencia indirecta al panorama global y al discurso del mandatario estadounidense.

La frase fue emitida durante su visita a Portugal, como parte de una gira europea que incluyó reuniones con distintos líderes políticos.

🇧🇷🇺🇸 | Lula da Silva pide dar "cuanto antes" el Premio Nobel de la Paz a Trump.



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso este martes otorgar el Premio Nobel de la Paz a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para poner fin a los conflictos bélicos en el… pic.twitter.com/aw1q9N1WI0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 22, 2026

Las declaraciones se producen en un momento en que la relación entre Brasil y EUA ha atravesado episodios de tensión diplomática, aunque también ha mostrado momentos de acercamiento.

En semanas recientes, Lula ha reiterado su postura sobre la necesidad de fortalecer el diálogo entre países y promover soluciones pacíficas ante conflictos internacionales, en contraste con posturas más confrontativas.