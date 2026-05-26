Lula da Silva inicia radioterapia tras cirugía por cáncer de piel

El presidente de Brasil comenzó un tratamiento preventivo en el cuero cabelludo y mantendrá su agenda sin restricciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, luego de que el mes pasado le fuera retirada una lesión en esa zona, informaron médicos del hospital Sirio-Libanés de São Paulo.

De acuerdo con el parte médico, se trata de una radioterapia “superficial preventiva”, indicada como tratamiento complementario tras la intervención quirúrgica realizada en abril.

A pesar del procedimiento, el mandatario, de 80 años, continuará con sus actividades diarias sin restricciones, según detallaron los especialistas.

El tratamiento constará de un total de 15 sesiones que se llevarán a cabo durante las próximas tres semanas.

La lesión extirpada correspondía a un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y considerados de menor gravedad.

Salud bajo atención en año electoral

El estado de salud de Lula ha cobrado relevancia pública en momentos en que se prepara para participar en las elecciones de octubre, en las que busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

El propio mandatario había señalado previamente que su candidatura dependería de su condición física, aunque en fechas recientes afirmó sentirse en forma para enfrentar el proceso electoral.

Desde el inicio de su actual gobierno en enero de 2023, Lula ha requerido atención médica en diversas ocasiones. Entre ellas, destaca una intervención para tratar una hemorragia intracraneal derivada de una caída en su residencia oficial.

Además, en 2011 enfrentó un cáncer de laringe, el cual superó tras someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

Con el nuevo tratamiento en curso, el equipo médico mantiene seguimiento de su evolución mientras el mandatario continúa con su agenda política.