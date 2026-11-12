Luján prepara megaperegrinación por visita del papa a Argentina

Las autoridades han desplegado en torno a 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad en Luján con motivo del papa León XIV

Luján, ciudad de la fe católica de Argentina y hogar de la patrona del país, está preparada para recibir este miércoles una masiva peregrinación con motivo de la misa que presidirá el papa León XIV ante su imponente basílica, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

A 70 kilómetros de Buenos Aires, la urbe está habituada a las movilizaciones religiosas por ser custodia de Nuestra Señora de Luján, pero la visita del pontífice ha tenido un impacto no visto antes en la vida cotidiana de sus habitantes, que se mueven entre vallados y policías, con numerosos cortes de tráfico y restricciones de movimientos.

La historia de Nuestra Señora de Luján se remonta a la primera capilla dedicada a la Virgen en el siglo XVII, en tiempos de la Colonia española.

Pero tomó auge en 1887, cuando fue coronada por decisión de León XIII, de quien Robert Prevost tomó su nombre como pontífice al ser electo papa el 8 de mayo de 2025, el mismo día en que se celebra la solemnidad de la patrona de Argentina.

Las misas de León XIV reunieron el lunes 2,5 millones de personas en Buenos Aires y este martes 650.000 en la ciudad de Córdoba, una gran movilización que se va a repetir en Luján, donde los peregrinos han comenzado a arribar desde los más diversos puntos de Argentina y ya inundan las calles para ganar un lugar privilegiado en el trayecto que recorrerá el papa.

Esto implica que miles de personas van a acampar y pasar la noche a la intemperie en Luján, una ciudad de unos 106.000 habitantes.

Las autoridades han desplegado en torno a 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad en Luján con motivo del papa.

Después de tres jornadas de intensa actividad en Buenos Aires y Córdoba, León XIV cerrará este miércoles su visita pastoral a Argentina, en el lugar más simbólico para la fe católica y uno de los que más peregrinos reciben en Sudamérica.

El papa llegará al santuario de Nuestra Señora de Luján como un peregrino más y allí los argentinos volverán a mostrarle devoción y afecto antes de proseguir su gira sudamericana hacia Perú, donde vivió y ejerció el sacerdocio durante 40 años.