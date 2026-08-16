Luigi Mangione admite matar a CEO de UnitedHealthcare en juicio

La sentencia de Luigi Mangione será el 18 de diciembre; enfrenta una posible cadena perpetua por los delitos de los que se declaró culpable.

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, se declaró este viernes culpable de la muerte del CEO durante una audiencia pública en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York.

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", expresó el joven de 28 años, imputado por dos cargos de acoso relacionados con el asesinato de Thompson, a la juez que supervisa el caso, Margaret Garnett.

Mangione se mantuvo sereno durante la breve sesión, a la que asistieron familiares del fallecido.

La magistrada fijó la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre y los delitos de los que se ha declarado culpable le pueden acarrear al imputado una pena máxima de cadena perpetua.

La Fiscalía de EUA pide una pena de prisión de entre 292 y 365 meses.

Hasta ahora, Mangione -que está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se había declarado inocente de los cargos federales y estatales, y se esperaba que el acusado fuera juzgado en un tribunal federal en enero por los dos cargos de acoso relacionados con el asesinato de Thompson.

En el caso federal, el joven está inculpado de asesinato. Según los expertos legales, la Fiscalía del caso estatal puede argumentar que aún es posible procesar a Mangione, dado que los cargos del estado de Nueva York se refieren a un daño distinto, el de homicidio.

Sus cargos federales son más graves y no tienen la opción de libertad condicional, mientras que su cargo estatal de asesinato puede llevar a una sentencia de veinticinco años a cadena perpetua.