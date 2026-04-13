Louvre alista 'Cuerpos vivos', diálogo entre Miguel Ángel y Rodin

El museo presenta un montaje de alta precisión para una exposición que reunirá obras clave de dos gigantes de la escultura

El Museo del Louvre reveló un adelanto del delicado montaje de la exposición “Cuerpos vivos”, que reunirá obras de Miguel Ángel y Auguste Rodin en un diálogo inédito entre dos referentes de la escultura occidental.

La muestra, que abrirá al público del 15 de abril al 20 de julio, ha requerido una instalación de “extrema precisión”, según explicaron los comisarios Marc Bormand y Chloé Ariot en un video difundido por el museo.

Montaje de alta complejidad

El traslado de algunas de las esculturas más emblemáticas de Miguel Ángel, como sus célebres “esclavos”, fue descrito como una operación excepcional. Estas piezas, de entre 650 y 750 kilogramos, fueron elevadas mediante sistemas especializados que evitan el contacto directo, resguardando su integridad.

Posteriormente, se colocaron en cajas de madera y se transportaron cuidadosamente por el recinto, en un proceso que incluyó plataformas móviles y brazos mecánicos para su reubicación en una rotonda especialmente diseñada.

Ahí, las obras dialogan visualmente con esculturas de Rodin sobre el mismo tema, en una escenografía que busca resaltar las conexiones entre ambos artistas.

Fragilidad y precisión

El montaje también incluyó piezas delicadas como “Jean d’Aire”, un estudio en yeso barnizado de Rodin, cuya manipulación exigió un cuidado extremo debido a la fragilidad del material.

De igual forma, se aplicaron técnicas milimétricas en la instalación de otras obras como “El pensador” y moldes utilizados para la escultura de Balzac.

Organizada en cinco secciones temáticas, la exposición explora conceptos como la relación entre cuerpo y alma, la influencia de la antigüedad y el proceso creativo del “non finito”.

La muestra reúne mármoles, bronces, yesos, terracotas y dibujos, destacando estos últimos como piezas “absolutamente magníficas”, según los curadores.

“Cuerpos vivos” propone un encuentro entre siglos para analizar cómo ambos artistas representaron la energía interna del cuerpo humano, entendiendo la figura como una expresión viva del alma y del paso del tiempo.

Además, plantea una reflexión sobre su legado en el arte moderno, subrayando cómo sus exploraciones influyeron en las transformaciones artísticas del siglo XX.