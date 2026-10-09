Los astronautas de la Crew-12 inician su regreso a la Tierra

La cápsula Crew-12 de la NASA se desacopló de la EEI y regresará a la Tierra con cuatro tripulantes tras ocho meses en órbita.

La cápsula de la misión Crew-12 de la NASA se desacopló sin problemas este miércoles de la Estación Espacial Internacional (EEI) e inició su viaje de regreso a la Tierra con sus cuatro tripulantes a bordo, entre ellos la astronauta francesa Sophie Adenot, tras casi ocho meses en el laboratorio orbital.

La nave Dragon se desacopló del laboratorio orbital a las 8:05 hora de la costa este de Estados Unidos y está previsto que americe hacia las 11:34 del jueves frente a la costa de California, en el océano Pacífico.

Además de Adenot, que se convirtió en agosto en la primera mujer francesa en protagonizar una caminata espacial, también viajan en la cápsula los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, y el cosmonauta Andrey Fedyaev (de la agencia rusa Roscosmos).

Los cuatro miembros de la misión llegaron a la Estación Espacial Internacional el 14 de febrero en reemplazo de la Crew-11, que se vio obligada a volver a la Tierra antes de tiempo por los problemas de salud de su comandante, Mike Fincke, lo que dio lugar a la primera evacuación médica en la historia del laboratorio.

Desde esa fecha, los integrantes de la Crew-12 realizaron experimentos y labores de mantenimiento, además de varias caminatas espaciales.

La más sonada de todas ellas tuvo lugar el 18 de agosto y estuvo protagonizada por Adenot y el astronauta de la NASA Anil Menon. Fue la primera salida al exterior de las tres caminatas que la francesa protagonizó en menos de un mes con el fin de instalar una antena destinada a mejorar la comunicación con nuestro planeta.

Adenot también es la segunda francesa que viaja al espacio, tras Claudie Haigneré en 1996.

A los cuatro astronautas de la Crew-12 les sustituyen los miembros de la Crew-13, que se acopló al laboratorio el pasado 1 de octubre en el marco de las misiones de rotación de personal de la NASA y SpaceX.