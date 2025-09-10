Los Ángeles se prepara para las nuevas redadas migratorias

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un mensaje en X que seguirán “inundando” con sus agentes a Los Ángeles y las zonas aledañas.

El miedo y el enojo se han instalado nuevamente en Los Ángeles ante el inminente regreso de las redadas migratorias a gran escala en el condado, donde más de uno de cada tres residentes es inmigrante y el 55 % habla en su hogar un idioma distinto al inglés.

En las últimas 24 horas, el Gobierno del presidente Donald Trump ha reiterado su intención de aumentar los operativos, tras la decisión de la Corte Suprema este lunes de echar abajo la orden de un juez federal que detuvo temporalmente las redadas migratorias basadas simplemente en la apariencia de las personas, el idioma que hablan, o el trabajo en el condado, el pasado julio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un mensaje en X que seguirán “inundando” con sus agentes a Los Ángeles y las zonas aledañas.

Este martes, Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que lidera los operativos migratorios en el condado, publicó en X una foto de decenas de agentes con el icónico letrero de Hollywood de fondo.

“Este es el equipo. Son los que están en el terreno… No nos detenemos. No bajamos el ritmo. Seguimos adelante”, dice el mensaje que acompaña la imagen y alimenta el temor a otra pesadilla como la vivida en junio pasado, que desató protestas y el despliegue de soldados en la ciudad.

Más de cinco mil personas fueron detenidas desde junio hasta el 26 de agosto en Los Ángeles por las autoridades migratorias, según cifras citadas por la secretaria de seguridad Nacional, Kristi Noem.

La orden que bloqueó el Supremo había reducido los operativos desde que entró en vigencia en julio pasado, pero aún así los agentes migratorios realizaron varias redadas polémicas como cuando se escondieron en un camión para atraer a jornaleros que esperaban ser contratados en el estacionamiento de un Home Depot, donde han ocurrido al menos cuatro allanamientos y desató aireadas protestas.

Llamado a la solidaridad y la resistencia

La respuesta de las organizaciones que defienden a los inmigrantes y funcionarios públicos no se ha hecho esperar con una convocatoria de solidaridad a toda la sociedad acuñando la consigna “solo el pueblo salva el pueblo”.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha ofrecido a sus estudiantes atender a las clases en línea para evitar exponer a sus padres o a ellos mismos a las redadas.