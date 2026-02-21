Los Ángeles demanda a Roblox por presunto daño a menores

La demanda presentada ante el Tribunal de Los Ángeles sostiene que los niños han estado expuestos de manera reiterada a material de carácter sexual explícito

El Condado de Los Ángeles informó que interpuso una demanda contra la plataforma de juegos en redes sociales Roblox, al considerar que la empresa no habría protegido adecuadamente a los menores frente a contenidos inapropiados ni ante la presencia de depredadores infantiles.

La acción civil fue presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y sostiene que los niños han estado expuestos de manera reiterada a material de carácter sexual explícito, además de enfrentar situaciones de explotación y acoso dentro del entorno digital de la plataforma.

Asimismo, el recurso legal señala que la compañía no implementó mecanismos suficientes de moderación ni sistemas eficaces de verificación de edad, a pesar de promocionar su servicio como un espacio seguro destinado al público infantil.

Acusaciones por falta de medidas de seguridad

"Es un entorno en línea inseguro que se ha convertido en un caldo de cultivo para depredadores"

El comunicado emitido por el condado indica que la demanda tiene como objetivo reforzar la protección de los menores frente a riesgos derivados del uso de internet.

"Esta demanda busca proteger a los niños de depredadores en línea y contenido inapropiado", declaró Hilda L. Solis, presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles y supervisora del Primer Distrito.

A finales de octubre de 2025, la empresa registraba más de 151 millones de usuarios activos diarios y superaba los 380 millones de usuarios mensuales, consolidándose como una de las plataformas de videojuegos infantiles más utilizadas a nivel global.

Según el comunicado oficial, el 40 % de los usuarios tiene menos de 13 años. Además, encuestas realizadas por la propia compañía indican que cerca del 75 % de los niños de entre 9 y 12 años en Estados Unidos utilizan Roblox de manera habitual.

Respuesta de la empresa a la demanda

"Esta demanda pone de relieve la alarmante realidad de lo que ocurre cuando las grandes tecnológicas priorizan las ganancias sobre la seguridad de nuestros niños", afirmó Rafael Carbajal, director del Departamento de Asuntos del Consumidor y de Negocios del Condado (DCBA).

Un portavoz de la empresa rechazó las acusaciones incluidas en la demanda, aseguró que la compañía se defenderá con firmeza y reiteró su compromiso con la seguridad infantil.

"Roblox se basa en la seguridad como principio fundamental, y seguimos evolucionando y reforzando nuestras protecciones día a día. Contamos con medidas de seguridad avanzadas que monitorean nuestra plataforma para detectar contenido y comunicaciones dañinos, y los usuarios no pueden enviar ni recibir imágenes por chat, lo que evita una de las oportunidades de uso indebido más comunes en línea", señaló el portavoz.

"La seguridad es un enfoque constante en nuestro trabajo. Tomamos medidas rápidas contra cualquier persona que infrinja nuestras normas de seguridad y colaboramos estrechamente con las fuerzas del orden para apoyar las investigaciones y ayudar a que los malhechores rindan cuentas", agregó.

La demanda presentada por el condado solicita la imposición de medidas cautelares, restituciones y sanciones civiles que podrían alcanzar hasta 2,500 dólares diarios por cada infracción de la legislación vigente.