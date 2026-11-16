Logran salir 158 mexicanos de Israel a Madrid

Para rescatar a los connacionales que siguen atrapados, el gobierno mexicano inició un puente aéreo hacia Madrid, España

Un total de 158 mexicanos que se encontraban en medio de la guerra entre Israel y Hamás, utilizaron este domingo el puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid desde donde buscarán después emprender su regreso a México, informó este domingo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“En el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, la tripulación de los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), coordinados con apoyo de la SRE y la Embajada de México en Israel concluyó con éxito el abordaje de 158 connacionales que utilizan el puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid”, informó la cancillería.

A través de un mensaje en sus redes sociales, precisó que la primera aeronave despegó a las 02:46 horas de Ciudad de México, mientras que la segunda lo hizo a las 03:15, desde Tel Aviv.

Señaló que en Madrid, España, los primeros connacionales trasladados desde la zona de Israel y Palestina a través de este puente aéreo, que fue anunciado por el Gobierno mexicano para agilizar la salida de las personas que estaban en la zona de guerra, fueron recibidos por el embajador de México en España, Quirino Ordaz.

Asimismo, precisó que se gestionó “un precio preferencial” a connacionales que hicieron uso del puente aéreo, para comprar asientos en los vuelos Madrid-México con la aerolínea Iberia, como apoyo para el regreso a territorio mexicano.

Además, se contará con descuentos en hoteles y albergues en la capital española.

“La protección consular se concreta con este puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid”, acotó la cancillería mexicana.

El pasado jueves en su conferencia de prensa diaria, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que unos 1,000 mexicanos estaban en espera de ayuda para retornar de Israel.

Los dos primeros vuelos de repatriación de mexicanos llegaron al país la noche del miércoles con 287 connacionales (143 y 144 respectivamente).

Tras esa tarea, López Obrador relató el jueves que quedaban “como 1,000 mexicanos que quieren venir (al país). Se hizo una selección, se les dio preferencia a niños, ancianos, pero se quedaron jóvenes, llegaron 287 y faltan traer 764".

Para rescatar a los connacionales que siguen atrapados, el gobierno mexicano inició un puente aéreo hacia Madrid, España, para agilizar la salida de los mexicanos de la zona de conflicto y llevarlos a uno o dos países seguros y desde ahí emprender el viaje de regreso a México.

La SRE explicó que para ser considerado en los vuelos del puente aéreo Tel Aviv-Madrid, las personas deben registrarse en un nuevo formulario en internet.