Logra Elon Musk que aprueben la ciudad Starbase en Texas

Residentes de una pequeña área cerca a la playa de Boca Chica, en el sur de Texas, votaron a favor de conformar oficialmente la nueva ciudad de Starbase, que abarca la sede de la compañía SpaceX de Elon Musk, lo que marca una victoria para el multimillonario y su compañía.

Los 283 residentes de Boca Chica Village, un área no incorporada del condado de Cameron conocida como Starbase y sede de SpaceX, estaban convocados a votar para decidir si su vecindario se convierte en una ciudad.

El recuento inicial de votos fue de 173 a favor de la incorporación y 4 en contra; solo se necesitaban 143 votos para la aprobación de la medida, según datos citados por NBC.

El resultado a favor de la conformación de la municipalidad, que abarca aproximadamente 3,9 kilómetros cuadrados estaba prácticamente garantizado, ya que la mayoría de los votantes son empleados de SpaceX.

Más de 3 de cada 5 de los 283 votantes elegibles para sufragar en las elecciones especiales de este 3 de mayo trabajan para la compañía espacial de Musk, según un análisis de The Texas News Room.

Una vez que se oficialicen los resultados un juez emitirá una orden para la incorporación de la nueva ciudad al condado y al estado de Texas.

🚨 JUST IN: The people of Boca Chica, Texas have officially voted to reincorporate as STARBASE, Texas



HUGE win for American space exploration.



Congratulations @SpaceX! 🇺🇸🚀 pic.twitter.com/pJF2QxUWlM