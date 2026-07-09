Localizan en el mar avión de carga desaparecido en Pakistán

Los equipos de emergencia concentran ahora sus esfuerzos en intentar localizar a los cinco miembros de la tripulación, de quienes aún no se tienen noticias

La Marina y la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán localizaron este miércoles los restos del avión de carga Boeing 737 de la aerolínea privada K2 Airways, que había desaparecido la noche anterior en el mar Arábigo con cinco tripulantes a bordo, informaron fuentes oficiales.

"Tras 12 horas de operaciones de búsqueda y rescate en alta mar, se han localizado e identificado con éxito los restos del Boeing 737 de carga de K2 Airways que fue declarado desaparecido anoche", anunció la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán en un comunicado difundido a través de la red social X.

Según el organismo aeroportuario, los equipos de emergencia concentran ahora todos sus esfuerzos en intentar localizar a los cinco miembros de la tripulación, de quienes aún no se tienen noticias.