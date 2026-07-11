Localizan en Argentina a niña chilena buscada en Paraguay

La niña fue localizada en la terminal de autobuses de Resistencia, donde cámaras de videovigilancia permitieron identificarla

Una niña chilena de dos años de edad, cuya desaparición había activado una búsqueda internacional en Paraguay, fue localizada con vida en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, luego de varios días de investigaciones coordinadas entre autoridades de ambos países.

La menor era buscada desde que su madre denunció que el padre de la pequeña no la devolvió en el horario establecido por una resolución judicial, además de manifestar su temor de que hubiera sido sacada de Paraguay de manera irregular.

Operativo internacional permitió localizar a la menor

El Ministerio Público de Paraguay confirmó que la menor fue encontrada "sana y salva", resultado de los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda activados tras la denuncia presentada por la madre.

De acuerdo con las investigaciones, la niña fue localizada en la terminal de autobuses de Resistencia, donde cámaras de videovigilancia permitieron identificarla mientras permanecía acompañada por su padre, también de nacionalidad chilena.

Autoridades policiales argentinas informaron que ambos habían llegado en un autobús procedente de Clorinda, ciudad fronteriza con Paraguay, y señalaron que el hombre ya había adquirido boletos para continuar el viaje por carretera con destino a la provincia argentina de Mendoza, ubicada en la frontera con Chile.

Padre permanece retenido mientras avanzan las investigaciones

Tras la localización de la menor, el padre quedó retenido en una dependencia policial de Argentina mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias en las que la niña salió de territorio paraguayo y definir el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades paraguayas sostienen que existen indicios de que la menor habría abandonado el país sin cumplir los procedimientos legales establecidos, por lo que el caso se mantiene bajo investigación.

La búsqueda movilizó a la Fiscalía de Paraguay, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones e Interpol, además de corporaciones de seguridad argentinas, que colaboraron para ubicar a la niña y garantizar su integridad.

La denuncia inició tras incumplir un régimen de convivencia

La investigación comenzó luego de que la madre denunciara que el padre recogió a la menor y no la regresó en el horario fijado por las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, el hombre inicialmente mantuvo comunicación con la madre e indicó que se encontraba en San Bernardino, Paraguay, argumentando problemas mecánicos con su vehículo. Sin embargo, posteriormente dejó de responder llamadas y mensajes, lo que incrementó la preocupación de la familia y motivó la activación de la alerta de búsqueda.

Las autoridades también establecieron que la niña había sido trasladada a Paraguay por su madre el año pasado, aunque existía una disposición para regresar con ella a Chile a principios de este año, situación que forma parte de los antecedentes analizados dentro del caso.

Retienen a la abuela paterna en aeropuerto de Asunción

Como parte de las investigaciones, también fue retenida la abuela paterna de la menor en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, cuando esperaba abordar un vuelo con destino a Chile.

Las autoridades buscan establecer si existió algún tipo de colaboración para facilitar el traslado de la niña fuera de Paraguay y esclarecer la participación de cada una de las personas involucradas.

Mientras tanto, los organismos judiciales de Paraguay y Argentina mantienen coordinación para avanzar en el proceso legal y definir la restitución de la menor conforme a los mecanismos de cooperación internacional aplicables en casos de posible sustracción de menores.