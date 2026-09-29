Localizan a diecisiete excursionistas extraviadas en Ecuador

Un grupo integrado por 17 personas, entre ellas 12 menores de edad y cinco adultos, fue localizado y puesto a salvo tras perder la orientación mientras descendían por la montaña en la Zona de Protección Belisario.
La emergencia se originó cuando los excursionistas tomaron un sendero adentrado en la vegetación y no lograron identificar la ruta para continuar el trayecto. Tras el reporte de auxilio, un despliegue operativo logró ubicarlos en un punto de difícil acceso, situado entre los sectores del Teleférico y Rumiloma.
Estado de salud y operativo de auxilio
Durante la valoración en el lugar, los rescatistas brindaron atención médica a una adolescente de 16 años que presentaba un traumatismo en el tobillo izquierdo, siendo trasladada posteriormente a un centro de salud para su evaluación. El resto de los integrantes del grupo fue reportado en condición estable.
Para la localización, atención y resguardo durante el descenso de los excursionistas, se movilizó un equipo conformado por 21 efectivos y seis vehículos de emergencia.
Recomendaciones para excursionistas
Las autoridades de rescate recordaron a la ciudadanía la importancia de la prevención al realizar actividades en la montaña:
- Planificación y guía: Planificar la ruta con anticipación y realizar el recorrido con un guía conocedor de la zona.
- Horarios: Iniciar la caminata a tempranas horas para asegurar el retorno antes del anochecer.
- Rutas oficiales: Mantenerse en todo momento dentro de los senderos delimitados y no tomar caminos improvisados.
- Supervisión constante: Mantener al grupo unido y bajo vigilancia permanente cuando se viaje con menores de edad.
Ante cualquier situación de riesgo o extravío en zonas naturales, se insta a la población a comunicarse de inmediato al 9-1-1.