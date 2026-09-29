Localizan a diecisiete excursionistas extraviadas en Ecuador

Elementos de rescate desplegaron un operativo para auxiliar a los paseantes que se adentraron en la vegetación sin ubicar la ruta.

Un grupo integrado por 17 personas, entre ellas 12 menores de edad y cinco adultos, fue localizado y puesto a salvo tras perder la orientación mientras descendían por la montaña en la Zona de Protección Belisario.

La emergencia se originó cuando los excursionistas tomaron un sendero adentrado en la vegetación y no lograron identificar la ruta para continuar el trayecto. Tras el reporte de auxilio, un despliegue operativo logró ubicarlos en un punto de difícil acceso, situado entre los sectores del Teleférico y Rumiloma.

Estado de salud y operativo de auxilio

Durante la valoración en el lugar, los rescatistas brindaron atención médica a una adolescente de 16 años que presentaba un traumatismo en el tobillo izquierdo, siendo trasladada posteriormente a un centro de salud para su evaluación. El resto de los integrantes del grupo fue reportado en condición estable.

Para la localización, atención y resguardo durante el descenso de los excursionistas, se movilizó un equipo conformado por 21 efectivos y seis vehículos de emergencia.

Recomendaciones para excursionistas

Las autoridades de rescate recordaron a la ciudadanía la importancia de la prevención al realizar actividades en la montaña:

Planificación y guía: Planificar la ruta con anticipación y realizar el recorrido con un guía conocedor de la zona.

Planificar la ruta con anticipación y realizar el recorrido con un guía conocedor de la zona. Horarios: Iniciar la caminata a tempranas horas para asegurar el retorno antes del anochecer.

Iniciar la caminata a tempranas horas para asegurar el retorno antes del anochecer. Rutas oficiales: Mantenerse en todo momento dentro de los senderos delimitados y no tomar caminos improvisados.

Mantenerse en todo momento dentro de los senderos delimitados y no tomar caminos improvisados. Supervisión constante: Mantener al grupo unido y bajo vigilancia permanente cuando se viaje con menores de edad.

Ante cualquier situación de riesgo o extravío en zonas naturales, se insta a la población a comunicarse de inmediato al 9-1-1.