Localizan a chef mexicano que se mantenía desaparecido en Panamá

La Fiscalía de Panamá informó que fue hallado César Gustavo Estrada, chef mexicano desaparecido en una zona turística del país centroamericano

La Fiscalía de Panamá informó que este jueves fue localizado el ciudadano mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, quien laboraba como chef en una cadena hotelera en una zona turística y costera del país centroamericano y que había sido dado como desaparecido.

"#PGNinforma | Ya fue localizado el señor César Gustavo Estrada Zúñiga (41 años), chef mexicano reportado como desaparecido en un resort de Coclé", indicó en sus redes sociales el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Más temprano, el MP había señalado que la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé adelantaba investigaciones "por el delito contra la vida e integridad personal (persona desaparecida), en perjuicio de César Gustavo Estrada Zúñiga, de nacionalidad mexicana, de 41 años de edad".

La Fiscalía acogió el caso "de manera oficiosa, tras recibir una nota de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales para abrir la investigación por la desaparición de César Estrada".

La información oficial señala que "de acuerdo con la madre del desaparecido, una sobrina suya, residente en México, sostuvo la última comunicación con César hace aproximadamente dos semanas; desde entonces no han tenido noticias de él".

Detalla que el mexicano desaparecido, "quien llevaba varios años en el país, laboraba como chef en una reconocida cadena de resorts ubicada en la provincia de Coclé", una zona costera del Pacífico, al oeste de la capital, donde hay varias cadenas hoteleras internacionales a pie de playa.

La Fiscalía panameña solicitó a la ciudadanía comunicarse de tener alguna información sobre el paradero del mexicano desaparecido bajo la premisa de que será "tratada con estricta confidencialidad".