Lo que debes saber sobre los incendios en Los Ángeles

Aún no llegamos a la primera quincena del 2025 y desafortunadamente ya se registró la que podría ser la mayor tragedia del año: el megaincendio del estado de California, en Estados Unidos.

De este desastre se ha generado un mundo de información, por ello, acá te presentamos un resumen con las causas del siniestro, por qué ha sido tan complicado contener el incendio, dificultades para combatirlo, recuento de daños con víctimas fatales,quiénes se vieron afectados por las llamas, cuánto podría costarle al país reponerse de todo y qué ha aportado México.

¿Dónde comenzó el incendio de California?

El incendio de California inició durante la noche del martes 7 de enero en el valle de San Fernando, una zona relativamente rural ubicada 40 kilómetros al norte de Los Ángeles y muy cerca del condado de Santa Clarita y del Bosque Nacional de Los Ángeles.

¿Cuántos incendios hay?

De acuerdo con diversas autoridades en el estado, California enfrenta tres incendios en distintas zonas, el de Hurst, el de Eaton, el de Kenneth y el de Palisades, siendo este último el más grande, pues ya llegó hasta el condado de Malibú.

Hasta el momento, las zonas residenciales que terminaron afectadas son Pacific Palisades, Altadena, Hollywood Hills, Sunset y recientemente Brentwood se unió a la lista de lugares evacuados.

Lo que parecía ser un incendio relativamente convencional, rápidamente se convirtió en una catástrofe, esto debido a las condiciones de la zona, pues la vegetación seca a causa de la sequía se convirtió en un combustible perfecto; aunado a los fuertes y áridos vientos provenientes de Santa Ana, propagaron el siniestro.

¿Por qué no se ha controlado?

De acuerdo con Anthony Marrone, jefe del departamento de bomberos de Los Ángeles, existen diversas causas por las que este siniestro no se ha logrado contener, pese al árduo esfuerzo de más de 14 mil elementos que combaten las llamas 24 horas al día. El principal factor es la sequía provocada por el cambio climático, la otra clave son los vientos de Santa Ana y la falta de agua para los cuerpos de auxilio.

Analizando punto por punto, el principal factor para que este incendio es el cambio climático, el cual genera el famoso “efecto látigo”, que consiste de una temporada con intensas lluvias y súbitamente una sequía prolongada.

¿Cómo se relaciona esto? Si unimos los factores, encontramos que durante diciembre del 2023, California enfrentó fuertes lluvias, las cuales provocaron severas inundaciones en todo el estado. Este exceso de agua provocó que la extensa vegetación de la zona creciera mucho y rápidamente; sin embargo, después de esto llegó una extensa sequía que, acompañada de temperaturas récord, provocaron que todas las plantas se secaran y se volvieran altamente inflamables.

Si a la facilidad para producir una llama le agregamos un flujo constante de vientos secos, el resultado es un fuego incontrolable. Este factor llegó al desastre de California con los vientos de Santa Ana.

Este fenómeno ocurre cada año durante la época de septiembre a mayo, lo que provoca rachas de viento superiores a 160 kilómetros por hora, esto es equivalente a los que se generan durante un huracán categoría 2.

El viento fuerte y árido no solo ayudó a alimentar las llamas, sino que extendió las cenizas y brasas a otras regiones, generando así varios incendios en distintos puntos de la ciudad; además, la fuerza de este hace imposible que vuelen aviones o helicópteros para realizar descargas masivas de agua sobre las zonas afectadas.

Finalmente, el último factor para que no se puedan controlar las llamas, es que específicamente las zonas donde hay fuego son lejanas a la ciudad, por ende, solo se puede utilizar agua proveniente del sistema de hidrantes.

Si bien, expertos señalan que el sistema de distribución del vital líquido no es malo para el combate de incendios, la demanda es tan alta, que no permite que los tres tanques destinados para esta región puedan llenarse; pues este puede atender solo fuegos domésticos, no del tamaño del que deben enfrentar. Incluso toda le agua del sistema se agotó en menos de un día combatiendo el siniestro.

¿Qué daños ha dejado?

Debido a que el fuego sigue activo, es complicado establecer cifras exactas sobre los daños generados, sin embargo, las últimas actualizaciones apuntan que se han consumido 14 mil hectáreas, con más de 12 mil estructuras afectadas y provocando la evacuación de 153 mil personas, la mayoría perdiendo completamente sus hogares.

Pese a lo aparatoso de la catástrofe, el número de víctimas mortales es bajo, pues se tiene registro de 11 fallecidos; no obstante, la cantidad de animales salvajes que perecieron por las llamas es incalculable.

Además, recordemos que Los Ángeles es uno de los principales destinos turísticos del país, especialmente en lugares como el Paseo de la Fama, el Teatro Chino o el letrero de Hollywood, lugares que están en riesgo de enfrentar las llamas.

Todo este daño podría costarle al gobierno de Estados Unidos entre $135 y $150 mil millones de dólares, lo que lo convertiría en el incendio más costoso en la historia del país, provocando incluso que aseguradoras de la zona sean obligadas a dar asistencia, pues muchas buscaron deslindarse de la situación.

¿Qué ha aportado México al combate del incendio?

Este sábado 11 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el despliegue de 62 elementos de apoyo especializados en combate a incendios por Protección Civil y Defensa Nacional, quienes viajaron a la zona de desastre para poner su granito de arena.

¿Qué famosos terminaron afectados por las llamas?

Dentro de las cientas de las miles de personas que perdieron todo por el incendio, también hay varios famosos, quienes solo pudieron ver cómo sus casas terminaron convertidas en cenizas. Dentro de los afectados hay incluso personalidades mexicanas.

Algunos interantes de la lista son Anna Faris, Paris Hilton, Jamie Lee Curtis, Mark Hamill, Anthony Hopkins, Ben Affleck y de los compatriotas algunos de los más reconocidos son Carlos Vela, Jorge Campos y Eiza González.

¿Cómo puedo ayudar?

Si deseas aportar apoyo en especie o económico para las personas que se vieron afectadas por los incendios, acá te dejamos algunas de las instituciones a las cuales puedes contactar.

Cruz Roja Americana

United Way of Greater Los Angeles

Emergency Network Los Angeles

Los Angeles Regional Food Bank

World Central Kitchen

California Fire Foundation

Community Organized Relief Effort (CORE)

California Community Foundation

Fundación LAFD

