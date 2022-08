Lo enterraron pero no estaba muerto, andaba de parranda

Una noche alocada fue lo que llevó a este hombre a ser enterrado a modo de ofrenda para la diosa de la Tierra.

agosto, 11, 2022 18:26

¡Que noche la de anoche! Es lo que debió pensar este hombre después de salir de la tumba donde fue enterrado tras haber vivido una de las fiestas mas descontroladas de su vida.

Victor Hugo Mica Álvarez de 30 años, un guía turístico de su localidad, declaró haber asistido a una fiesta en celebración a la Pachamama en Bolivia y despertó dentro de un ataúd. Según su testimonio, fue utilizado como "sullu", es decir, como ofrenda a la diosa de la Tierra.

Hugo, quien además de ser guía, es bailarín de una fraternidad de tobas, y asegura haberse "desconectado" luego de encontrarse con un amigo que lo invitó a beber unas cervezas. Añadió que su último recuerdo es haber entrado a una zona donde había una estructura a medio construir, por lo que intuye pretendieron usarlo como ofrenda.

La víctima señala que sus momentos de terror pasaron impunes, pues al acudir a hacer la denuncia, los policías solo se rieron y no le prestaron atención.

"He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. Pero fui a la Policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad", puntualizó el hombre, quien se salvó de ser enterrado vivo.

Víctor fue encontrado con cemento en el rostro y en la cabeza por Álex Magne, quien se encontraba paseando por el panteón y se sorprendió al verlo deambulando.

