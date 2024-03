¡Lo cachan! 'Hermana' de su novio resulta ser la amante

Una joven quiso darle una sorpresa de cumpleaños a su novio, con el que llevaba más de un año de relación, pero la sorpresa se la llevó ella cuando contactó a su 'hermana', misma que resultó ser la 'amante'.

La historia fue compartida por una mujer identificada como Zoe en Tiktok, misma que decidió contactar a la 'hermana' de su novio para darle una sorpresa. Cabe señalar que la joven consiguió el número del celular de su novio.

Sin embargo, la otra chica identificada como Layla le indicó que no tenía hermanos y por tanto se había equivocado de número.

Pero Zoe insistió en que había conseguido su whatspp del celular de su novio y para comprobarlo le pasó el número de teléfono de este, la otra mujer respondió que ese era el número de su novio.

Ambas mujeres no podían dar crédito a lo que estaba ocurriendo, la protagonista le mandó una foto de su novio y la otra mujer confirmó que también era su novio.

Zoe indicó que llevaba un año y tres meses de relación, mientras que Layla dijo que desde hace seis meses son novios.

Lejor de agredirse o pelear por el susodicho, las mujeres planearon cómo vengarse del hombre.

La primera mujer le insistió a su novio para que le presentara a su hermana, pero este inventaba cualquier excusa para negarse.

Por otra parte, el novio se enteró que su otra novia, Layla, había contactado a Zoé, a la que la hizo pasar como su prima.

Las mujeres decidieron terminar con el engaño y darle a conocer al novio en común que estaban enteradas de todo el engaño, que no existe ninguna hermana, ni tampoco una prima.

Una de las mujeres publicó una historia en Instagram en donde salen juntas, cómo era de esperarse el novio vio el video y reaccionó sorprendido de que se conocieran.

Primero fue el turno de Zoé, quien cuestionó a su novio de cómo pudo tener dos vidas diferentes durante seis meses, pero 'acabó siendo igual que el resto'.

El novio, pidió perdón y dijo que se arrepentía: "No se qué me pasó amor enserio que te juro que no se que me pasó, tuve momentos súper difícil y no se cómo pude desviarme", le escribió.

El hombre le pidió una segunda oportunidad, empezar de cero y 'a la otra' no volver a saber nada de ella.

Zoé bloquéo el contacto de su ahora exnovio para no recibir mensajes, no sin antes informarle que su 'hermana' se convirtió en su mejor amiga.

El presunto infiel al ver que no tenía oportunidad con su novia de más de un año de relación, le dijo lo mismo a la otra mujer.

