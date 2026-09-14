Lluvias provocan colapso de casa y tres muertos en Brasil

El deslizamiento ocurrió en medio de una cadena de fenómenos meteorológicos severos que golpearon diferentes puntos de Paraná

Una familia perdió la vida mientras dormía después de que un deslizamiento de tierra provocara el colapso parcial de su vivienda en Ponta Grossa, municipio del estado de Paraná, al sur de Brasil.

La tragedia ocurrió alrededor de las 8:44 de la mañana del jueves 10 de septiembre, durante el fuerte temporal que afectó al barrio Ronda. Un barranco cedió y lanzó tierra, lodo y escombros sobre la casa, derribando una pared y parte del techo.

Las víctimas fueron identificadas como Jaqueline Gabriela de Lima Andrade, de 20 años; Kauan da Silva Contador, de 21; y Vinícius Hendrick de Lima Machado, de cinco años.

La familia fue encontrada en el mismo dormitorio

Los tres integrantes de la familia se encontraban descansando cuando ocurrió el desprendimiento. Los equipos de emergencia los localizaron juntos sobre una misma cama, sepultados por el material que cayó sobre el dormitorio.

Antes de ingresar al inmueble, los bomberos tuvieron que estabilizar parte de la construcción debido al peligro de otro colapso. Posteriormente comenzaron a retirar manualmente la tierra y los restos de la vivienda para llegar hasta las víctimas.

En el operativo participaron diez bomberos y cinco unidades, con apoyo de paramédicos, elementos de seguridad, guardias municipales y personal de Defensa Civil. Pese a las labores realizadas, ninguno de los tres habitantes presentaba signos vitales.

Kauan trabajaba como auxiliar de servicios generales, mientras que Jaqueline se dedicaba al cuidado del hogar y de su hijo. La familia fue velada y sepultada posteriormente en Ponta Grossa.

Desalojan viviendas ante riesgo de nuevos deslizamientos

Después del incidente, la Defensa Civil acordonó la casa afectada y evacuó otras tres viviendas cercanas ante la posibilidad de que continuaran los movimientos de tierra.

Las autoridades también inspeccionaron inmuebles en otros sectores de Ponta Grossa. Durante estas revisiones fueron cerradas dos casas adicionales, una por riesgo de deslizamiento y otra debido a un hundimiento detectado en el suelo. Una de las familias fue alojada temporalmente con parientes.

Especialistas han señalado que el barrio Ronda presenta condiciones complejas por la combinación de pendientes, características geológicas y composición del terreno. La acumulación de agua puede aumentar el peso del suelo y reducir su estabilidad; sin embargo, todavía no se ha difundido un dictamen definitivo sobre las causas específicas del desprendimiento.

Tormentas dejan miles de afectados en Paraná

El deslizamiento ocurrió en medio de una cadena de fenómenos meteorológicos severos que golpearon diferentes puntos de Paraná, con lluvias intensas, inundaciones, granizo, fuertes ráfagas de viento y tornados.

El balance de las autoridades señala más de 7 mil 500 personas afectadas en 45 municipios, además de 2 mil 68 viviendas dañadas. También se contabilizaron 63 personas desalojadas y otras 68 trasladadas a refugios.

Las muertes de Jaqueline, Kauan y Vinícius representan hasta ahora las tres víctimas mortales relacionadas con este episodio de tormentas en Paraná. La Defensa Civil mantiene bajo vigilancia las zonas consideradas vulnerables de Ponta Grossa para prevenir nuevas emergencias mientras continúan las revisiones del terreno.