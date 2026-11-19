El Servicio Meteorológico Nacional informó que los mayores acumulados preliminares se registraron en sectores del condado de Broward.

Las inundaciones obligaron a declarar una emergencia en Hollywood, cerrar tramos de importantes autopistas y suspender clases en dos condados del sur de Florida, después de que un sistema de tormentas de lento desplazamiento dejara hasta 39 centímetros de lluvia en 24 horas. Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían continuar hasta el viernes y agravar las afectaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que los mayores acumulados preliminares se registraron en sectores del condado de Broward. La persistencia de las lluvias dejó vehículos parcialmente sumergidos, calles intransitables y daños en edificios.

En Hollywood, el alcalde Josh Levy pidió evitar desplazamientos innecesarios ante el nivel del agua. Las autoridades cerraron tramos de Florida Turnpike y de la Interestatal 95, donde también quedaron automóviles varados. Durante la noche, la ciudad recibió más de 300 llamadas solicitando servicios.

Colapsa techo de sinagoga y suspenden clases

Entre los daños reportados se encuentra el derrumbe del techo del Temple Sinai, en Hollywood. Un hospital local también sufrió afectaciones en el techo e inundaciones en sus pasillos. No se reportaron personas lesionadas en estos dos incidentes.

Levy describió la situación como “un episodio de lluvias históricamente significativo en la ciudad”. También señaló que algunos residentes denunciaron que el paso de vehículos a velocidad elevada generaba oleaje y empujaba el agua hacia sus viviendas.

En Fort Lauderdale, las precipitaciones alcanzaron 14.5 centímetros y superaron el récord diario de aproximadamente 4.6 centímetros establecido en 1959, de acuerdo con el servicio meteorológico.

Ante las condiciones de riesgo, las autoridades anunciaron el cierre de escuelas para el jueves 19 de noviembre en Broward y Miami-Dade.

El Niño favorece las lluvias durante la temporada seca

La meteoróloga Alejandra García explicó que El Niño favorece la llegada de sistemas de baja presión al sureste de Estados Unidos, lo que contribuye a episodios de precipitaciones intensas durante meses habitualmente más secos en Florida.

El fenómeno constituye un factor que favorece ese patrón climático, mientras que la acumulación de lluvia de este episodio está relacionada con el lento desplazamiento del sistema de tormentas.

El pronóstico contempla hasta 30 centímetros adicionales de lluvia en puntos de la costa atlántica de Florida hasta el viernes. Se trata de cantidades previstas que podrían variar según la ubicación y la evolución del sistema.

La División de Manejo de Emergencias de Florida advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas, corrientes de resaca peligrosas y erosión en las playas por el fuerte oleaje. En el norte del estado también se emitió una advertencia por inundaciones menores a lo largo del río St. Johns.