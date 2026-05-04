Lluvias e inundaciones en Kenia dejan 18 personas fallecidas

Las autoridades reportaron que al menos 17 carreteras presentan afectaciones, algunas de ellas con daños severos por el paso del agua

Las intensas lluvias que han azotado a Kenia en los últimos días continúan dejando un saldo preocupante. Durante la última semana, al menos 18 personas han fallecido, en su mayoría por ahogamiento, en medio de inundaciones provocadas por precipitaciones persistentes, de acuerdo con reportes de la policía local.

El fenómeno no es aislado y forma parte de una temporada de lluvias especialmente activa que ha impactado a diversas regiones del país. Autoridades kenianas han señalado que más de 54,000 hogares se han visto afectados, lo que refleja la magnitud de la emergencia que atraviesan miles de familias.

Daños en viviendas, escuelas y carreteras

De acuerdo con el Ministerio del Interior, entre los daños más visibles se encuentra la afectación a viviendas, particularmente en la capital, Nairobi donde alrededor de 6,000 casas en Nairobi han sufrido daños o inundaciones, dejando a numerosas familias en condiciones vulnerables.

El impacto también se ha extendido a servicios básicos; decenas de escuelas y hospitales han quedado inundados, lo que ha obligado a suspender actividades y ha complicado la atención médica en varias zonas del país.

En materia de infraestructura, las autoridades reportaron que al menos 17 carreteras presentan afectaciones, algunas de ellas con daños severos por el paso del agua, lo que ha dificultado la movilidad y el acceso a comunidades enteras.

Desplazamientos y zonas en alerta

La situación es especialmente crítica en el oeste del país. En el Valle del Rift, los deslizamientos de tierra han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, generando desplazamientos que incrementan la presión sobre refugios temporales y servicios de asistencia.

Ante el incremento en los niveles de agua en presas y ríos, las autoridades emitieron un llamado urgente a la población que habita en zonas cercanas a los ríos Tana y Athi, para que se trasladen a áreas más elevadas y eviten riesgos mayores ante posibles desbordamientos.

Las inundaciones han afectado principalmente a comunidades asentadas en zonas bajas o cercanas a cauces naturales, donde el agua ha ingresado con rapidez, arrastrando pertenencias y debilitando estructuras.

Pronóstico complica el panorama

El Departamento Meteorológico de Kenia advirtió que las condiciones climáticas podrían empeorar en el corto plazo. Según el pronóstico, las lluvias continuarán e incluso se intensificarán durante las primeras dos semanas de mayo, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Este escenario incrementa el riesgo de nuevas inundaciones, deslaves y afectaciones a la infraestructura, en un contexto donde muchas comunidades ya enfrentan daños acumulados por las precipitaciones recientes.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan desplegados en distintas regiones del país, evaluando daños y brindando apoyo a la población afectada, en medio de una temporada de lluvias que sigue poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.