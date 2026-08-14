Lluvias e inundaciones dejan seis muertos en Japón

La Agencia Meteorológica de Japón activó el jueves su nivel máximo de alerta por lluvias intensas y deslizamientos en la prefectura de Chiba

Al menos seis personas murieron en la prefectura japonesa de Chiba, al este del archipiélago y cercana a Tokio, como consecuencia de las intensas lluvias que provocaron inundaciones, mientras miles de habitantes permanecen evacuados ante el riesgo de nuevos deslizamientos y crecidas.

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas alcanzaron niveles extraordinarios y provocaron inundaciones en calles, viviendas y distintas zonas urbanas. La emergencia también generó afectaciones al transporte y dejó a miles de personas varadas en distintos puntos de la región.

Seis personas mueren tras las fuertes lluvias

La prefectura de Chiba había informado inicialmente sobre cuatro fallecimientos relacionados con las lluvias. Entre las víctimas se encuentra un hombre de aproximadamente 60 años, localizado en una vía inundada, así como una mujer de 66 años que quedó atrapada dentro de un vehículo cubierto por el agua.

Posteriormente, la Policía regional confirmó otras dos muertes, con lo que el número provisional de víctimas mortales aumentó a seis personas.

Además, una persona permanece desaparecida en la ciudad de Chiba, mientras que otras cuatro resultaron con lesiones leves.

Más de 25 mil personas permanecen bajo orden de evacuación

Las autoridades mantienen para este viernes órdenes de evacuación que alcanzan a unas 25 mil 500 personas. De ese total, 7 mil 359 permanecían en alguno de los 359 refugios habilitados por los municipios.

La situación obligó a las autoridades japonesas a mantener la vigilancia debido a que el terreno permanece inestable y existe riesgo de nuevos deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos.

La Agencia Meteorológica de Japón activó el jueves su nivel máximo de alerta por lluvias intensas y deslizamientos en la prefectura de Chiba, mientras que las autoridades llegaron a ordenar la evacuación de más de 400 mil personas ante la gravedad de las condiciones meteorológicas.

Chiba registra lluvias históricas y persiste el riesgo

La magnitud de las precipitaciones quedó reflejada en los registros de la ciudad de Chiba, donde se acumularon 348 milímetros de lluvia en apenas 12 horas, una cifra récord desde que comenzaron las mediciones en esa zona.

Aunque la Agencia Meteorológica de Japón redujo posteriormente el nivel de alerta por deslizamientos al nivel cuatro de cinco, las autoridades advirtieron que el peligro no ha desaparecido debido a la saturación del suelo.

El gobernador de Chiba, Toshihito Kumagai, pidió a la población mantener la precaución, especialmente en áreas donde el terreno se encuentra inestable y puede producirse un deslizamiento.

Las lluvias también provocaron importantes interrupciones en el transporte y dejaron a miles de viajeros varados en el aeropuerto de Narita, mientras distintos servicios ferroviarios y carreteras registraron afectaciones. Además, decenas de miles de viviendas llegaron a quedarse sin suministro eléctrico durante el punto más crítico de la emergencia.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para permanecer atenta a las actualizaciones meteorológicas y seguir las indicaciones de evacuación, debido a que el riesgo de inundaciones y deslizamientos continúa siendo elevado pese a la disminución de las lluvias en algunas zonas.