Lluvias dejan 35 muertos y miles de hogares inundados en Vietnam

Las autoridades advierten acumulaciones históricas de agua y daños severos en cultivos, ganado y viviendas, mientras continúan desaparecidos y riesgo extremo.

Al menos 35 personas han muerto y cinco permanecen desaparecidas en Vietnam a causa de las lluvias récord registradas esta semana, principalmente en la región central, informó este domingo el Ministerio de Agricultura y Medioambiente. Las precipitaciones extremas han derrumbado más de 90 viviendas y mantienen más de 16 mil 500 hogares bajo el agua.

Las autoridades reportaron además daños severos en cerca de 6 mil 200 hectáreas de arrozales y otros cultivos, así como la muerte o arrastre de más de 42 mil cabezas de ganado y aves de corral. Entre los puntos más afectados se encuentran Hoi An y Hue, ambas Patrimonio Mundial de la UNESCO; además de Da Nang, uno de los principales puertos del país; y zonas de las provincias Lam Dong y Quang Tri.

El primer ministro, Pham Minh Chinh calificó las precipitaciones como “sin precedentes” y afirmó que la magnitud de la inundación es “excepcionalmente grande”. Las proyecciones meteorológicas advierten que desde este domingo y hasta el martes podrían acumularse entre 300 y 500 milímetros de lluvia, superando los 750 mm en áreas de Hue, Da Nang y Quang Ngai, mientras que Quang Tri podría rebasar los 500 mm.

En Bach Ma, en Hue, Protección Civil registró 1.73 metros de lluvia en 24 horas, un nivel inédito en la historia meteorológica del país. En octubre, al menos diez personas murieron en el norte por inundaciones derivadas del tifón Matmo, que también impactó el sur de China.