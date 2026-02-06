Lluvia en Colombia deja miles de afectados y carreteras cerradas

Especialistas explicaron que el incremento de lluvias en el norte colombiano está relacionado con el avance de un frente frío del hemisferio norte

Las inundaciones en Colombia por lluvias atípicas mantienen a miles de familias afectadas en distintos municipios del país, principalmente en la región Caribe. Autoridades reportaron que las precipitaciones han provocado desbordamientos de ríos, daños a infraestructura vial, evacuaciones y afectaciones económicas, mientras continúan las labores de atención a la población.

Municipios de Córdoba enfrentan desbordamientos y emergencia

La situación más crítica se registra en Puerto Libertador, Canalete, Montelíbano y Tierralta, municipios ubicados en el departamento de Córdoba, donde el nivel del agua ha cubierto viviendas, caminos y terrenos productivos. En esta zona se localiza el embalse de Urrá, el cual se mantiene cerca de su capacidad máxima y continúa liberando agua hacia el río Sinú, lo que incrementa el riesgo de nuevas inundaciones.

Autoridades indicaron que las lluvias registradas son inusuales para esta época del año, debido a que corresponde a un periodo con menor presencia de precipitaciones. La acumulación de agua ha generado afectaciones en comunidades rurales y urbanas, obligando a activar protocolos de emergencia para salvaguardar a la población.

"Es muy atípico, estamos en temporada de menos lluvias. Nosotros tenemos temporadas de más lluvias y de menos lluvias y en este momento estamos en la de menos lluvias".

Evacuaciones y miles de familias afectadas por inundaciones

El impacto de las precipitaciones ha dejado de forma preliminar al menos 7,510 familias afectadas en la región noroeste del país. En el municipio de Necoclí, cientos de personas tuvieron que ser evacuadas mediante helicópteros y embarcaciones luego de quedar aisladas por el desbordamiento del río Mulatos tras varios días consecutivos de lluvias.

Las inundaciones han cubierto extensas áreas, afectando viviendas, caminos rurales y zonas agrícolas. Las autoridades continúan evaluando daños y entregando asistencia humanitaria a las comunidades perjudicadas, mientras se mantienen monitoreos constantes en los niveles de los ríos.

Sube nivel del mar y afecta turismo en la costa colombiana

La emergencia no solo se concentra en zonas ribereñas, ya que en municipios costeros como Necoclí, San Juan, Turbo y Arboletes se reportó un aumento en el nivel del mar. Este fenómeno, asociado a fuertes vientos, ha provocado erosión costera, pérdida de playas y afectaciones en la actividad turística.

Habitantes y autoridades locales señalaron que la variación en el litoral ha generado daños en infraestructura cercana al mar, además de reducir espacios recreativos y comerciales vinculados al turismo.

Fenómenos climáticos provocan lluvias fuera de temporada

Especialistas explicaron que el incremento de lluvias en el norte colombiano está relacionado con el avance de un frente frío del hemisferio norte, el cual ha generado inestabilidad atmosférica. Este sistema se combina con el ingreso de humedad proveniente de la Amazonía brasileña y una zona de baja presión en el noroeste del país.

La interacción de estos factores ha favorecido la formación de nubosidad persistente y precipitaciones en regiones donde enero suele presentar condiciones secas, lo que ha derivado en inundaciones, deslizamientos de tierra y emergencias en decenas de municipios del territorio colombiano.