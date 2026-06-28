Llegan a Venezuela maquinaria pesada y rescatistas de EUA

El gobierno de Delcy Rodríguez informó que al menos 22 maquinarias especializadas arribaron a ese estado para avanzar con la recolección de escombros

Vecinos de La Guaira, en medio de la desesperación por encontrar a sus familiares bajo edificios derrumbados, impidieron el paso de una retroexcavadora y retuvieron al conductor exigiéndole que siga ayudándoles.

Mientras tanto, el gobierno informó que a ese estado arribaron al menos 22 maquinarias especializadas para avanzar con la recolección de escombros.

Grandes plataformas que llegaron en caravana transportaban tractores, camiones y grúas, según las imágenes que el Ministerio de Comunicación e Información difundió en sus redes sociales.

Esta madrugada seguimos movilizando maquinaria para atender a los afectados y salvar vidas. Todos los equipos de emergencia permanecen desplegados para brindar asistencia a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/uc58Pzkt0n — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026

Esta madrugada continuamos movilizando maquinaria para atender a los afectados y salvar vidas. Los equipos de emergencia siguen desplegados para ayudar a los que más lo necesitan.

Aumentan los rescatistas de Estados Unidos; ya opera el aeropuerto

Altos funcionarios de la administración de Donald Trump dijeron que Estados Unidos ya envió a dos equipos de búsqueda y rescate de 80 personas cada uno para buscar sobrevivientes en la zona del desastre. Se espera que lleguen dos equipos más del mismo tamaño más tarde, el sábado.

Un funcionario dijo que las cuadrillas norteamericanas también han trabajado en la reparación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la capital venezolana.

Dijo que ya está operativa una pista de aterrizaje y que el ejército estadounidense ayudaría a coordinar los vuelos para llevar a los rescatistas, hospitales móviles y suministros.

Delcy Rodríguez: son “horas vitales”; 14.000 efectivos vigilan La Guaira

En la madrugada del sábado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo en un informe junto a su equipo de trabajo en La Guaira difundido por la televisión estatal que “estas primeras 72 horas son vitales para salvar vidas” por lo que se ha restringido el acceso a ese estado.