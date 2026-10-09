Llegan a Venezuela 387 migrantes en dos vuelos desde EUA

Durante la recepción de los migrantes se desplegaron procedimientos de revisión migratoria, evaluación médica inicial y atención en materia de identificación

Venezuela recibió este miércoles 7 de octubre a 387 migrantes repatriados desde Estados Unidos en dos vuelos que aterrizaron en Barcelona, estado Anzoátegui, mientras el país mantiene parte de sus operaciones aéreas fuera de Maiquetía por los daños que dejaron los terremotos de junio.

La Gran Misión Vuelta a la Patria informó que los retornos se realizaron en los vuelos 176 y 177. El presidente del programa, Mervin Maldonado, confirmó la llegada mediante un mensaje en Telegram, sin precisar cuántas personas viajaron en cada aeronave ni ofrecer un desglose de los pasajeros.

Barcelona recibe los vuelos tras los daños en Maiquetía

Las aeronaves llegaron al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el este venezolano, una de las terminales que recibió operaciones trasladadas desde el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira.

Los sismos del 24 de junio afectaron esa infraestructura y provocaron la suspensión temporal de los vuelos de repatriación. Los traslados se retomaron el 3 de agosto, mientras Maiquetía reabrió recientemente con instalaciones temporales en carpas.

Durante la recepción de los migrantes se desplegaron procedimientos de revisión migratoria, evaluación médica inicial y atención en materia de identificación. También se coordinó apoyo logístico para su traslado hacia sus estados de origen.

El acuerdo migratorio sigue vigente entre Caracas y Washington

Las repatriaciones forman parte del acuerdo que Venezuela y Estados Unidos suscribieron en enero de 2025. El mecanismo ha continuado pese a las tensiones bilaterales por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

La llegada de este grupo ocurre después de una visita a Caracas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, quien se reunió el viernes con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades venezolanas.

En esos encuentros se abordaron el retorno y la reintegración de migrantes, las consecuencias de los terremotos y la cooperación con el organismo internacional. Salih expresó su expectativa de que la transición venezolana permita construir condiciones de seguridad y estabilidad para quienes deseen regresar al país.