Llegan a Venezuela 304 migrantes repatriados desde México

En enero pasado, Estados Unidos y Venezuela alcanzaron un acuerdo que permitió el comienzo de los vuelos de deportación de miles de venezolanos

Un grupo de 304 migrantes venezolanos fue repatriado este miércoles en un vuelo procedente de México, operado por la aerolínea estatal Conviasa, informó el canciller de Venezuela, Yván Gil, en momentos en que la conectividad aérea del país suramericano se encuentra limitada a raíz de las suspensiones de vuelos comerciales luego de la advertencia de las autoridades aéreas de EE.UU.

Gil indicó, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que estas personas habían pedido retornar a Venezuela, por lo que, dijo, el presidente Nicolás Maduro autorizó el vuelo de repatriación a través de programa gubernamental Plan Vuelta a la Patria, que facilita el retorno voluntario de migrantes.

"Los recibimos para incorporarse de manera inmediata a las labores de construcción de esta patria bolivariana", señaló.

El jefe de la diplomacia de Caracas explicó que durante 2025 han sido repatriados 18.088 venezolanos, casi todos desde Estados Unidos.

Un segundo vuelo con migrantes que partió de territorio estadounidense también arribó este miércoles a Venezuela.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) pidió "extremar precauciones" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que desencadenó una ola de cancelaciones temporales de vuelos comerciales hacia y desde el país suramericano, en medio del despliegue militar estadounidense en la zona.

Igualmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el pasado sábado que se debe considerar el espacio aéreo de Venezuela como cerrado, lo que fue rechazado por Caracas que reiteró que la Autoridad Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) es el único ente autorizado para regular esta zona.

En enero pasado, Estados Unidos y Venezuela -sin relaciones diplomáticas desde 2019- alcanzaron un acuerdo que permitió el comienzo de los vuelos de deportación de miles de venezolanos que vivían en territorio estadounidense.

A la par, comenzaron vuelos de repatriación desde México.

El canciller indicó que hay normalidad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, "más allá de las amenazas".