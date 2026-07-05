Llegan a Ecuador restos de tres restos de fallecidos en Venezuela

Ecuador recibió urnas con restos de tres ciudadanos fallecidos en los sismos de Venezuela y repatrió a más ecuatorianos asistidos.

La Cancillería de Ecuador informó este sábado la llegada al país de urnas con los restos mortales de tres ciudadanos ecuatorianos que perdieron la vida tras el doble terremoto registrado en Venezuela, un desastre que ha dejado más de 2,600 fallecidos y 12,666 heridos, además de severos daños materiales.

Repatriación y retorno de connacionales

En el mismo vuelo en el que arribaron los restos humanos, que llegó a Ecuador la noche del viernes, también regresaron 18 ecuatorianos procedentes de Venezuela que han recibido asistencia del Gobierno.

Con ello, el número total de connacionales retornados asciende a 36.

La Cancillería activó los mecanismos de asistencia y protección consular para acompañar a los familiares de las víctimas y coordinó la repatriación mediante una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Ayuda humanitaria y apoyo consular

El viernes, Ecuador envió un cuarto vuelo con ayuda humanitaria hacia Venezuela. Desde el inicio de la emergencia, el país ha remitido más de 30 toneladas de asistencia, incluyendo agua, insumos de higiene, víveres y otros artículos de primera necesidad.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un equipo de funcionarios a Venezuela para reforzar durante 30 días la atención a los ecuatorianos residentes, en un contexto en el que no se han restablecido las relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano.

Los funcionarios operarán desde la Sección de Intereses de Ecuador en Caracas, donde realizarán gestiones para reactivar la oficina y restablecer los servicios consulares.

Entre los servicios previstos se incluyen la emisión de pasaportes ordinarios y de emergencia, inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción, actuaciones notariales, asistencia consular y coordinación de retornos asistidos conforme a la normativa vigente.