Llegan 161 migrantes a Venezuela en vuelo de repatriación

El grupo estuvo integrado por 110 hombres, 32 mujeres, cuatro adolescentes y 15 niños, según informó el Ministerio de Interior y Justicia venezolano

Un total de 161 migrantes venezolanos regresó este miércoles 6 de mayo a su país en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, como parte del esquema bilateral que ambos gobiernos mantienen para gestionar el retorno de ciudadanos en situación migratoria irregular.

El grupo estuvo integrado por 110 hombres, 32 mujeres, cuatro adolescentes y 15 niños, según informó el Ministerio de Interior y Justicia venezolano, lo que refleja que estos traslados no solo involucran a adultos, sino también a familias completas que decidieron emprender el regreso.

Arribo y protocolo de recepción en Maiquetía

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea que da servicio a Caracas, donde los migrantes fueron recibidos por autoridades de seguridad del Estado, incluyendo elementos de la Policía Nacional Bolivariana, el cuerpo de investigaciones científicas y organismos de inteligencia.

Tras su llegada, los repatriados pasaron por el denominado túnel migratorio, un protocolo implementado para canalizar su ingreso al país. En este punto, las autoridades realizaron entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales, con el objetivo de verificar su estado de salud y situación personal antes de autorizar su salida hacia distintos puntos del territorio nacional.

Una vez concluido este proceso, los migrantes fueron trasladados para reencontrarse con sus familias, en lo que representa la fase final del operativo.

Este vuelo corresponde al número 141 dentro del programa de repatriación acordado entre Caracas y Washington desde enero de 2025, un mecanismo que ha continuado operando incluso en momentos de tensión política entre ambos países, particularmente en contextos relacionados con la presencia militar estadounidense en la región del Caribe.

Retornos constantes en los últimos días

El arribo de este grupo ocurre en un contexto de movimientos continuos de repatriación. En días recientes se han registrado otros vuelos similares, incluyendo uno con más de 150 migrantes, así como el retorno de pequeños grupos familiares con presencia de menores de edad, lo que confirma que estos operativos se mantienen de forma sostenida.

Estas acciones forman parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, iniciativa mediante la cual las autoridades venezolanas buscan facilitar el regreso de sus ciudadanos desde el extranjero.

Las cifras oficiales indican que más de 20 mil venezolanos han regresado al país a través de estos vuelos entre febrero de 2025 y febrero de 2026, lo que da cuenta de la dimensión del fenómeno migratorio y del volumen de personas que han optado por retornar.

Un fenómeno con impacto regional

El caso más reciente refuerza la tendencia de incremento en los vuelos de repatriación, en un escenario marcado por políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos y mayores controles en la frontera sur.

Más allá de las cifras, estos retornos reflejan un fenómeno complejo que combina factores económicos, sociales y políticos. Mientras Estados Unidos busca reducir la migración irregular mediante deportaciones y acuerdos de retorno, Venezuela continúa recibiendo a miles de ciudadanos que, tras intentar establecerse en el extranjero, regresan al país.

El vuelo de este 6 de mayo se suma así a una serie de operaciones que evidencian no solo la continuidad del programa, sino también la magnitud de un flujo migratorio que sigue marcando la dinámica regional.