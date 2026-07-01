Llegan 1,200 toneladas de ayuda a Venezuela tras terremotos

La coordinación con gobiernos de América Latina, el Caribe, Europa, Asia y EUA permitió agilizar la llegada de recursos para atender a las comunidades afectadas

Venezuela continúa recibiendo apoyo internacional para atender la emergencia provocada por los terremotos registrados hace casi una semana, los cuales dejaron un saldo oficial de 1,943 personas fallecidas y 10,571 heridas. Autoridades nacionales informaron que en los últimos días han ingresado más de 1,200 toneladas de ayuda humanitaria, mientras se espera la llegada de nuevos cargamentos y equipos especializados.

El vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, señaló que alrededor de 30 países han colaborado en las labores de asistencia y respuesta. Destacó que la coordinación con gobiernos de América Latina, el Caribe, Europa, Asia y EUA permitió agilizar la llegada de recursos para atender a las comunidades afectadas.

La Guaira concentra los mayores daños por los sismos

La localidad de Catia La Mar, en el estado La Guaira, figura entre las zonas más impactadas por los movimientos telúricos. En esta entidad se registró el colapso de numerosos edificios, lo que ha generado una fuerte demanda de atención médica, refugios temporales y suministros básicos para la población.

Las autoridades indicaron que continúan instalándose centros de asistencia sanitaria y espacios de resguardo para quienes perdieron sus viviendas o resultaron afectados por los daños estructurales.

ONU busca atender a medio millón de personas

La directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela, Stephanie Hochstetter, informó que el organismo prevé brindar asistencia a cerca de 500,000 personas alojadas en refugios habilitados tras la emergencia.

Hasta ahora, el PMA ha distribuido paquetes alimentarios de emergencia a 1,200 personas, aunque espera ampliar significativamente la cobertura durante los próximos meses. Para ello, realizó un llamado inicial de financiamiento por 50 millones de dólares, cantidad que, según advirtió, no cubrirá la totalidad de las necesidades derivadas del desastre.

Continúan las labores de rescate y apoyo

De acuerdo con cifras oficiales, los equipos de emergencia han logrado rescatar a 6,461 personas. Además, durante las primeras horas posteriores a los terremotos, entre 13,400 y 13,500 habitantes consiguieron ponerse a salvo por sus propios medios o con ayuda de familiares.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, rescate y asistencia, el Gobierno venezolano mantiene la coordinación con organismos internacionales y países aliados para fortalecer la respuesta humanitaria en las zonas afectadas.