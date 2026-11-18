El presidente ruso llegó a Shenzhen para participar en el APEC, donde tiene previsto una reunión con Trump y Xi para abordar la reducción de arsenales nucleares

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en una visita que estará marcada por una reunión de alto nivel con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, para discutir el futuro del desarme nuclear.

El mandatario ruso aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, donde fue recibido por autoridades chinas, previo al encuentro de líderes de las 21 economías que integran el foro regional.

La visita cobra especial relevancia porque el próximo jueves 19 de noviembre está prevista una reunión trilateral entre Putin, Trump y Xi, un formato inédito que reunirá a los dirigentes de tres de las principales potencias militares del mundo.

De acuerdo con el Kremlin, el encuentro buscará abrir un espacio de diálogo sobre asuntos de seguridad internacional, mientras que la Casa Blanca adelantó que uno de los principales temas será la reducción de los arsenales nucleares.

Sin embargo, Washington advirtió que no se esperan acuerdos inmediatos, debido a la complejidad de las negociaciones y a las diferencias que mantienen las tres potencias.

La reunión se desarrollará en un escenario de tensiones internacionales marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, las sanciones económicas occidentales contra Moscú y los desacuerdos entre Washington y Pekín en materia comercial y tecnológica.

También se reunirá con Xi Jinping

Además del encuentro trilateral, Putin tiene programada una reunión bilateral con Xi Jinping para revisar la cooperación estratégica entre Rusia y China.

Entre los asuntos pendientes se encuentran las negociaciones relacionadas con el suministro de gas natural ruso al mercado chino, así como el fortalecimiento de sus vínculos económicos y políticos.

De acuerdo con la televisión estatal china CCTV, esta representa la visita oficial número 26 de Putin a China.

Su participación en APEC también marca su regreso a una reunión de líderes del foro después de nueve años, pues su última asistencia ocurrió en 2017.

Durante la cumbre, el mandatario ruso tiene previsto presentar la situación de la economía de su país y promover oportunidades de inversión, pese a las restricciones comerciales y financieras impuestas por Occidente a raíz de la invasión de Ucrania.

La reunión trilateral del jueves concentrará buena parte de la atención internacional, ante la posibilidad de que los tres mandatarios establezcan una agenda de diálogo sobre el control de armamento y otros asuntos de seguridad global.