Llega portaaviones nuclear de EUA a Medio Oriente por Irán

El portaaviones Abraham Lincoln y las fuerzas que lo acompañan ya se encuentran en la zona con el objetivo de reforzar la seguridad y la estabilidad regional

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, acompañado por su grupo de combate, fue desplegado en Oriente Medio, informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en un contexto de creciente tensión regional tras las protestas registradas en Irán.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Centcom señaló que el Abraham Lincoln y las fuerzas que lo acompañan ya se encuentran en la zona con el objetivo de reforzar la seguridad y la estabilidad regional, sin especificar el número de buques ni hacer una referencia directa al gobierno iraní.

El organismo militar, con sede en Florida, detalló que el 26 de enero el portaaviones navegaba por el océano Índico, mientras su tripulación realizaba labores de mantenimiento rutinario a bordo de la embarcación, identificada como CVN-72.

La Marina de Estados Unidos destaca que los portaaviones de la clase Nimitz, a la que pertenece el USS Abraham Lincoln, son considerados los buques de guerra más grandes del mundo.

El movimiento militar se produce luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la semana pasada el envío de una “flota enorme” a aguas cercanas a Irán, en respuesta a la represión ejercida por las autoridades iraníes contra las manifestaciones que se han registrado en ese país.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baghaei, aseguró este lunes que el despliegue estadounidense no debilitará la capacidad defensiva de Irán. No obstante, advirtió que esta acción podría incrementar la inestabilidad y afectar a todos los países de la región.

Irán ha responsabilizado a Estados Unidos e Israel de promover las protestas, a las que ha calificado como actos terroristas, y reporta 3 mil 117 fallecidos. En contraste, organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra de muertos a 5 mil 495.