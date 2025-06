Llega Guardia Nacional a Los Ángeles para aplacar protestas

Tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos comenzaron a llegar a Los Ángeles en la madrugada y la mañana de este domingo como parte de los 2,000 efectivos que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó desplegar en la ciudad para aplacar las protestas contras redadas masivas de migración, informó el Comando Norte de Estados Unidos.

UPDATE- @TheCalGuard 79th IBCT has deployed approximately 300 soldiers to 3 separate locations in the greater Los Angeles area. They are conducting safety and protection of federal property & personnel. pic.twitter.com/70xqMN5myL