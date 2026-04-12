Llega a Costa Rica primer grupo de migrantes deportados desde EUA

El grupo arribó al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en San José, donde recibió atención inicial por parte de la Policía Profesional de Migración

Costa Rica recibió este sábado a un grupo de 25 migrantes deportados por Estados Unidos, en el marco de un acuerdo bilateral firmado entre ambos países en marzo pasado para atender flujos migratorios en la región.

El arribo se da como parte de un memorando de entendimiento suscrito por el presidente Rodrigo Chaves y autoridades estadounidenses, mediante el cual el país centroamericano accedió a recibir personas expulsadas del territorio estadounidense, sin importar su nacionalidad.

Primer grupo con diversas nacionalidades

El contingente está conformado por personas provenientes de distintas regiones del mundo. Entre ellos se encuentran ciudadanos de Albania, Kenia, Marruecos, China, India y Camerún, así como migrantes originarios de Guatemala y Honduras.

Esta diversidad refleja la complejidad de los flujos migratorios actuales, que involucran a personas de distintos continentes que intentan llegar a Estados Unidos.

Llegada y atención en San José

El grupo arribó al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en San José, donde recibió atención inicial por parte de la Policía Profesional de Migración, con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las autoridades migratorias informaron que se flexibilizaron algunos requisitos de ingreso, como la exención de visa para ciertos países y ajustes en los procesos administrativos para facilitar la recepción de los deportados.

Opciones migratorias y apoyo humanitario

Tras su llegada, los migrantes serán trasladados a un alojamiento temporal, donde contarán con hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante siete días, financiados por la OIM.

Durante ese periodo, podrán acceder a distintas alternativas, como integrarse a un programa de retorno voluntario asistido hacia sus países de origen.

Asimismo, tendrán la posibilidad de solicitar refugio en Costa Rica o acogerse a un esquema de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.

Libertad para decidir su situación

Las autoridades señalaron que, en caso de no optar por alguna de las alternativas disponibles, las personas podrán salir de las instalaciones migratorias por sus propios medios y decidir su destino dentro o fuera del país.

En caso de optar por abandonar Costa Rica, deberán notificarlo a Migración y definir si aceptan el apoyo de la OIM para cubrir su traslado o si asumirán los costos de manera independiente.

Acuerdo bilateral en marcha

Este primer grupo marca el inicio de la implementación del acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, en un contexto regional donde la gestión de la migración se ha convertido en un tema prioritario para los gobiernos del continente.

Las autoridades no descartaron la llegada de nuevos grupos en las próximas semanas, conforme avance la aplicación del mecanismo de cooperación entre ambos países.