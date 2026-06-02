Llama Ronald Johnson a unir esfuerzos contra cárteles

Señaló que los ciudadanos de ambos lados de la frontera merecen vivir libres de la violencia, la corrupción y la intimidación asociadas a grupos delictivos.

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, afirmó que el combate a los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto entre ambos países y advirtió que convertir los temas de seguridad en debates políticos puede debilitar la cooperación bilateral.

El pronunciamiento del diplomático se produjo en medio de las tensiones surgidas por las investigaciones judiciales iniciadas en EUA contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. A través de un mensaje publicado en la red social X, Johnson sostuvo que la amenaza que representan los grupos criminales requiere acciones coordinadas y no divisiones entre las dos naciones.

"La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos", expresó el embajador estadounidense.

Advierte sobre los riesgos de politizar la seguridad

Johnson señaló que los ciudadanos de ambos lados de la frontera merecen vivir libres de la violencia, la corrupción y la intimidación asociadas a las organizaciones criminales. En ese sentido, consideró que cada momento destinado a convertir los desafíos de seguridad en una discusión política representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación.

Las declaraciones se dieron un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara los procesos judiciales abiertos en EUA contra diez funcionarios mexicanos, algunos de ellos vinculados a Morena.

La mandataria planteó que cuando un país interviene en asuntos internos de otro ya no se trata de cooperación, sino de injerencia. También advirtió sobre el riesgo de que instituciones de justicia extranjeras influyan en procesos políticos nacionales.

Investigaciones generan tensiones entre ambos gobiernos

Las diferencias diplomáticas se intensificaron tras la acusación presentada por una fiscalía de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y otros ocho funcionarios activos y retirados, a quienes se señala de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Como parte del proceso, las autoridades estadounidenses solicitaron órdenes de detención con fines de extradición. Rocha y Gámez se separaron temporalmente de sus cargos mientras continúan las investigaciones.

Además, los exfuncionarios Gerardo Mérida y Enrique Díaz se entregaron a las autoridades estadounidenses en mayo. Durante una audiencia realizada esta semana en Nueva York, la jueza Katherine Polk afirmó que las pruebas presentadas por la fiscalía eran "abundantes".

México y EUA mantienen diálogo sobre seguridad

Pese a las diferencias recientes, ambos gobiernos han mantenido contactos para reforzar la coordinación en materia de seguridad. El pasado 21 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional de EUA, Markwayne Mullin, visitó México y sostuvo una reunión con Sheinbaum para abordar temas relacionados con el combate al narcotráfico, el tráfico de personas y la seguridad fronteriza.