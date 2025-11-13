Linchan a conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá

Un conductor ebrio que embistió con su vehículo a varios motociclistas en el sur de Bogotá fue asesinado a golpes por una turba de motorizados que lo persiguió tras los atropellos, informaron las autoridades locales.
"Aproximadamente doscientas personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo azul, el cual (...) venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar a los motociclistas", expresó el comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Álvaro Mora.
En ese trayecto un policía fue atropellado y resultó herido, precisó el comandante.
El oficial agregó que una vez el conductor fue detenido en el barrio El Tintal, los motociclistas "agredieron de manera simultánea a esta persona", que fue trasladada a la Clínica de Occidente donde falleció por los "politraumatismos" sufridos.
"La Policía está verificando todas las cámaras (...) con el fin de determinar las placas (de las motocicletas) e identificación de las personas que participaron de esta agresión colectiva a este ciudadano", añadió Mora.
La alcaldesa de la localidad bogotana de Kennedy, Karla Marín, pidió a los ciudadanos que no tomen "justicia por mano propia" y dijo que las autoridades están "en la capacidad de actuar" y que "también es muy importante la tolerancia".