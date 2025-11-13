Linchan a conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá

La Policía está verificando todas las cámaras con el fin de determinar las placas de las motocicletas de las personas que participaron de esta agresión

Un conductor ebrio que embistió con su vehículo a varios motociclistas en el sur de Bogotá fue asesinado a golpes por una turba de motorizados que lo persiguió tras los atropellos, informaron las autoridades locales.

"Aproximadamente doscientas personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo azul, el cual (...) venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar a los motociclistas", expresó el comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Álvaro Mora.

En ese trayecto un policía fue atropellado y resultó herido, precisó el comandante.

El oficial agregó que una vez el conductor fue detenido en el barrio El Tintal, los motociclistas "agredieron de manera simultánea a esta persona", que fue trasladada a la Clínica de Occidente donde falleció por los "politraumatismos" sufridos.

"La Policía está verificando todas las cámaras (...) con el fin de determinar las placas (de las motocicletas) e identificación de las personas que participaron de esta agresión colectiva a este ciudadano", añadió Mora.

La alcaldesa de la localidad bogotana de Kennedy, Karla Marín, pidió a los ciudadanos que no tomen "justicia por mano propia" y dijo que las autoridades están "en la capacidad de actuar" y que "también es muy importante la tolerancia".