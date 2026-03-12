Limita EUA créditos federales a negocios de inmigrantes

Los negocios de propiedad latina generan alrededor de 800 mil millones de dólares al año para la economía estadounidense

El Gobierno de Estados Unidos reforzó esta semana las restricciones para que inmigrantes accedan a financiamiento empresarial, una medida que también alcanza a personas con residencia permanente o “green card”, luego de ampliar la prohibición a programas de micropréstamos y bonos de garantía.

Con esta decisión, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) limita el acceso de extranjeros, no ciudadanos y residentes permanentes a prácticamente todos los préstamos respaldados por la agencia federal.

Restricción alcanza programas clave de financiamiento

La medida también establece que cualquier empresa que tenga participación de inmigrantes quedará excluida del apoyo financiero federal, según lo informado por la propia dependencia.

Entre los programas incluidos recientemente en esta restricción se encuentran Microloan y Surety Bond. El primero ofrece créditos pequeños y de corto plazo destinados a cubrir necesidades de capital de trabajo, compra de inventario o adquisición de equipo.

El programa Surety Bond, por su parte, funciona como un respaldo para contratos empresariales, permitiendo que compañías puedan garantizar el cumplimiento de proyectos o servicios ante clientes y acceder a nuevas oportunidades comerciales.

Con esta ampliación de las restricciones, negocios con participación de personas no ciudadanas quedan ahora inhabilitados para recibir financiamiento federal.

Organizaciones advierten impacto en emprendedores latinos

Para organizaciones como Voto Latino, la decisión podría tener un impacto significativo en emprendedores inmigrantes y latinos en Estados Unidos.

La agrupación señaló que esta comunidad crea empresas tres veces más rápido que el promedio de la población y que uno de cada cuatro nuevos negocios en el país es fundado por emprendedores de origen latino.

Sin embargo, también destacó que cerca del 70 % de los empresarios latinos dependen de sus ahorros personales para iniciar sus proyectos, debido a las dificultades para acceder a financiamiento a través del sistema bancario tradicional.

Empresas latinas aportan miles de millones a la economía

De acuerdo con datos citados por la organización, los negocios de propiedad latina generan alrededor de 800 mil millones de dólares al año para la economía estadounidense.

Además, estas empresas emplean a cerca de tres millones de personas y generan una nómina anual superior a los 124 mil millones de dólares.

Voto Latino también recordó que casi la mitad de las compañías incluidas en la lista Fortune 500 en 2025 fueron fundadas por inmigrantes o por hijos de inmigrantes, lo que refleja el peso que este sector tiene dentro del desarrollo económico de Estados Unidos.