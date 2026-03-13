Líder supremo iraní amenaza a EUA y pide cerrar estrecho de Ormuz

Consideró que los dichos de Estados Unidos por garantizar la seguridad y la paz en Medio Oriente "no ha sido más que una mentira"

El líder supremo de Irán, Mojataba Jameneí aseguró que vengará a las personas fallecidas durante el conflicto de Medio Oriente, por lo que amenazó a Estados Unidos al asegurar que la "sangre de los mártires será vengada".

Jameneí pide cerrar estrecho de Ormuz

A través de un comunicado compartido por una presentadora local, el nuevo líder supremo amenazó a las bases estadounidenses situadas en la región, al afirmar que sus agresiones serán "inevitables". Por ello, advirtió a los países que resguardan dichas fuerzas militares a que deben tomar una decisión.

"Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible", se lee en su comunicado.

Calificó que los dichos de Estados Unidos por garantizar la seguridad y la paz en Medio Oriente "no ha sido más que una mentira".

Busca relaciones cálidas y constructivas con países vecinos

Mediante su comunicado, el líder supremo de Irán afirmó que busca relaciones "cálidas y constructivas" con sus 15 países vecinos.

"Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo", sostuvo.

A través de la televisión, Mojataba Jamaneí aseguró que se enteró por la televisión estatal de su elección como nuevo líder supremo de la República Islámica por la Asamblea de Expertos.

"Para mí, ocupar el lugar de dos grandes líderes, el gran Jomeiní y el mártir Jameneí, es una tarea difícil", reconoció.

Mojtaba Jameneí fue elegido líder supremo el domingo tras la muerte de su padre Alí Jameneí en ataques israelíes y estadounidenses tras gobernar el país durante 36 años.

Sin embargo, recalcó que no renunciaría hasta vengar a las víctimas de este conflicto, incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra una escuela al sur de Irán, que según investigaciones se le atribuyen a Estados Unidos.

"No renunciaremos a vengar la sangre de los mártires [...] La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución"

De acuerdo con medios de comunicación, Mojtaba resultó herido de sus piernas en el ataque donde su padre y entonces líder supremo, Alí Jamaneí perdió la vida, junto a su madre, su mujer y un hijo el pasado 28 de febrero.

Estados Unidos responsable de ataque a escuela de Minab

De acuerdo con el diario The New York Times, Estados Unidos fue el responsable del bombardeo a una escuela de niñas en Minab, donde alrededor de 168 personas perdieron la vida durante el primer día del conflicto en Medio Oriente.

Oficiales del Comando Central de Estados Unidos, según detalla el medio, crearon las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por inteligencia.

Las fuentes mencionadas por el diario insisten en que estos hallazgos son preliminares y que todavía no se sabe por qué la información sobre el objetivo no se verificó dos veces.

Según la Media Luna Roja Iraní la mayor parte de las víctimas que murieron en esta agresión eran niñas, pero también fallecieron maestros y padres.

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela, que expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible "crimen de guerra".

Sin embargo, esta mañana se mostraron algunos de los restos del inmueble, donde se señala que lo observado corresponde a misiles estadounidenses.