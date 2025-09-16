Líder de 'La Barredora' buscaba iniciar operaciones en Paraguay

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, dijo que la detención frustró su intento de instalar sus operaciones en el país

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó este lunes que la detención del mexicano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), frustró su intento de instalar sus operaciones en el país, a donde, según las autoridades locales, ingresó ilegalmente desde Brasil en una fecha no determinada.

En una rueda de prensa desde la sede de la Senad, en Asunción, donde Bermúdez permanece detenido, el funcionario indicó que el también conocido con el alias 'El Abuelo' o Comandante H ingresó "hace poco" al país por el punto fronterizo de Foz de Iguazú, que comunica con la localidad paraguaya de Ciudad del Este.

Rachid aseguró que Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad del estado de Tabasco, cruzó desde Brasil, país al que llegó procedente de Panamá, aunque indicó que la fecha en la que se instaló en territorio paraguayo aún no ha sido precisada debido a que su entrada al país fue de forma irregular.

En ese contexto, explicó que el detenido no tuvo tiempo para instalar una estructura o red criminal en Paraguay.

"De haber dado mayor tiempo, sí podía haber instalado alguna red criminal aquí en el país", advirtió.

Según el titular de la Secretaría Antidrogas, Bermúdez se mantuvo en "la clandestinidad" y se movía con "un círculo muy íntimo", del que formaba parte su esposa que ha quedado a disposición de la Fiscalía de Paraguay.

La esposa del ciudadano mexicano, detalló, tiene un ingreso registrado a Paraguay en agosto para regularizar su situación migratoria. Las autoridades presumen que entró en mayo ilegalmente.

El funcionario sostuvo que la primera información obtenida por las autoridades paraguayas de parte de México se conoció el 5 de marzo cuando se detectaron movimientos económicos y financieros

El detenido enfrenta cargos en México por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco.

Sobre la situación del detenido, Rachid indicó que está en trámite la extradición a México, pero afirmó que dependerá de los "recursos que él pueda interponer" ante la Justicia.

"La extradición como tal es un proceso bastante engorroso porque requiere documentaciones tanto de México como de Paraguay (...) Tiene su tiempo, lleva su tiempo", sostuvo Rachid y expresó que espera que eso "se pueda reducir al máximo".

Adicionalmente, recordó que un sobrino de Hernández fue detenido hace dos meses en Paraguay.

Medios locales indicaron que se trata de Gerardo Bermúdez Arreola, de nacionalidad mexicana, que es directivo de una firma, encausado por denuncias con juegos de azar y bajo arresto domiciliario en el mismo barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde fue detenido 'El Abuelo'.