Liberan en Venezuela a opositores aliados de Machado

Las excarcelaciones ocurren en medio de negociaciones políticas y expectativa por una posible amnistía que podría cambiar el escenario interno del país vigente

El gobierno de Venezuela liberó a opositores detenidos, entre ellos aliados cercanos de la dirigente política María Corina Machado, en medio de presiones nacionales e internacionales relacionadas con presuntas detenciones por motivos políticos. Las liberaciones ocurrieron tras meses o años de encarcelamiento y en un contexto de exigencias para garantizar derechos humanos en el país sudamericano.

¿Quiénes son los opositores liberados en Venezuela?

Entre las personas liberadas se encuentra el exgobernador Juan Pablo Guanipa, considerado uno de los principales aliados políticos de María Corina Machado. Guanipa permaneció más de ocho meses detenido antes de recuperar su libertad en una instalación ubicada en Caracas.

El político fue arrestado a finales de mayo, acusado por autoridades venezolanas de presuntamente participar en un supuesto grupo que planeaba interferir en procesos electorales legislativos. Sin embargo, familiares y dirigentes opositores rechazaron dichas acusaciones y señalaron que el arresto respondía a motivos políticos.

“Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente. Estoy convencido de que nos corresponde ahora enfocarnos todos hacia la construcción de un país libre y democrático”.

Además de Guanipa, la organización política de Machado informó que también fueron liberados varios integrantes de su movimiento, entre ellos María Oropeza y el abogado Perkins Rocha.

Organizaciones reportan liberación de decenas de detenidos

La organización defensora de derechos humanos Foro Penal confirmó la liberación de al menos 30 personas vinculadas a procesos judiciales considerados por sus familiares como casos de persecución política.

El anuncio se produce en medio de exigencias por parte de organizaciones civiles que han documentado detenciones que datan de meses e incluso años. Colectivos han solicitado a las autoridades venezolanas transparentar los procesos judiciales y acelerar la liberación de detenidos considerados presos políticos.

El activista político Jesús Armas recibe abrazos de simpatizantes tras salir de prisión en Caracas

El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria interina tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, anunció días después de iniciar su gestión que evaluaría la liberación de un número significativo de detenidos.

Propuesta de amnistía podría ampliar liberaciones

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, inició el debate de un proyecto de ley de amnistía que podría facilitar la liberación de cientos de detenidos. La iniciativa ha sido considerada una de las principales demandas de sectores opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El presidente del Congreso venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que el objetivo del proyecto es liberar a la totalidad de los detenidos vinculados a casos políticos una vez que la legislación sea aprobada.

Sin embargo, organizaciones civiles han solicitado información detallada sobre el contenido de la propuesta, al considerar que su aplicación debe garantizar procesos transparentes y respeto a los derechos fundamentales.

Intervención internacional impulsa diálogo en Venezuela

Las liberaciones también ocurrieron después de la visita de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Autoridades venezolanas sostuvieron conversaciones con el organismo internacional para establecer mecanismos de diálogo y reconciliación.

El Alto Comisionado Volker Türk sostuvo comunicación con Delcy Rodríguez para ofrecer apoyo en la elaboración de una hoja de ruta enfocada en la protección de derechos humanos. Posteriormente, la ONU desplegó un equipo de trabajo en territorio venezolano para dar seguimiento a la situación.

En este contexto, María Corina Machado permanece fuera del país tras abandonar Venezuela meses atrás. Dirigentes opositores han señalado que su liderazgo continúa influyendo en el escenario político nacional.

Las liberaciones ocurren mientras continúan negociaciones políticas y debates legislativos en Venezuela, en un proceso que podría definir el futuro de cientos de detenidos y el rumbo del diálogo entre el gobierno y la oposición.