Liberan al expríncipe Andrés tras estar arrestado 11 horas

El hermano del rey Carlos III es sospechoso de mala conducta en cargo público, en el marco de nuevas revelaciones vinculadas a la red de Jeffrey Epstein

En un giro sin precedentes para la monarquía británica, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fue puesto en libertad bajo investigación la noche de este jueves, tras permanecer casi 11 horas bajo custodia policial.

El hermano del rey Carlos III es sospechoso de mala conducta en cargo público, en el marco de nuevas revelaciones vinculadas a la red de Jeffrey Epstein.

Detalles de la detención y liberación

La Policía del Valle del Támesis confirmó mediante un comunicado la liberación de un hombre "de unos sesenta años" que había sido arrestado horas antes en Norfolk.

Aunque las autoridades evitaron identificarlo por su nombre, el exduque de York —quien precisamente hoy cumplió 66 años— fue fotografiado al abandonar la comisaría de Aylsham.

El arresto: Se produjo la mañana del jueves en su finca privada de Sandringham.

La imagen: Tras el interrogatorio, Andrés fue visto en el asiento trasero de un vehículo con semblante desencajado y las manos entrelazadas.

Estado legal: Su liberación "bajo investigación" implica que las pesquisas continúan y podría ser citado o procesado en el futuro cercano.

Su relación con el "caso Epstein"

La presión legal sobre Andrés se intensificó tras la reciente divulgación de correos electrónicos por parte del Departamento de Justicia de EUA.

Estos documentos sugieren que el entonces príncipe utilizó su rol como enviado especial de comercio del Reino Unido para facilitar información gubernamental sensible a Jeffrey Epstein.

La policía ya había advertido hace unos días que estaba evaluando esta información para determinar si existían indicios de criminalidad, lo que finalmente desembocó en el arresto de este jueves.

Reacción de la Casa Real

El impacto en el Palacio de Buckingham ha sido calificado de "sísmico". Andrés se ha convertido en el primer miembro de alto rango de la familia real en la historia moderna en ser arrestado.