Liberan a sospechoso por asesinato de Ann Widdecombe

La policía británica liberó al joven detenido por el asesinato de la expolítica Ann Widdecombe y continúa la investigación del crimen

La Policía de Devon y Cornualles liberó este sábado al joven de 26 años que había sido detenido como sospechoso del asesinato de Ann Widdecombe, exintegrante del Parlamento británico y figura de televisión.

Las autoridades informaron que el hombre ya no es considerado parte de la investigación y aseguraron que los detectives continúan trabajando para localizar al responsable del crimen.

La corporación también descartó que exista un riesgo para la población y señaló que la investigación avanza "a un ritmo considerable".

Widdecombe fue encontrada sin vida en su domicilio

Ann Widdecombe, de 78 años, fue localizada muerta el jueves en su vivienda rural ubicada en Haytor, en el suroeste de Inglaterra, cerca del Parque Nacional de Dartmoor.

La policía informó que la expolítica sufrió "lesiones graves", aunque no reveló la causa de muerte. Los investigadores creen que el ataque ocurrió alrededor de las 12:30 horas del miércoles, un día antes del hallazgo del cuerpo.

Las autoridades comenzaron a preocuparse por Widdecombe luego de que no acudiera a una entrevista televisiva que tenía programada esa tarde.

No investigan el caso como terrorismo

La policía británica indicó que el asesinato no está siendo tratado como un acto terrorista y aseguró que hasta el momento no existen indicios de que el crimen tenga una motivación política.

El caso ocurre en un contexto de mayor vigilancia hacia figuras públicas del Reino Unido, luego de los asesinatos de los legisladores Jo Cox en 2016 y David Amess en 2021.

Figura destacada de la política británica

Widdecombe fue diputada en la Cámara de los Comunes entre 1987 y 2010 y ocupó diversos cargos durante el gobierno conservador de John Major, incluido el de ministra de prisiones.

Tras dejar el Parlamento, alcanzó mayor reconocimiento público al participar en programas de televisión como Strictly Come Dancing y Celebrity Big Brother. Posteriormente formó parte del Partido del Brexit y fue eurodiputada antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En los últimos años se integró al partido Reform UK, desde donde participaba como portavoz en medios de comunicación.