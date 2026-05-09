Liberan a rehenes de banco en Alemania; ladrones huyen

Los agentes encontraron a las víctimas encerradas en una habitación del banco, perteneciente a la institución Volksbank, y consiguieron liberarlas sin lesiones.

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Elementos de fuerzas especiales de la policía alemana lograron rescatar este viernes a dos personas que permanecían retenidas tras el asalto a una sucursal bancaria en la ciudad de Sinzig, ubicada en el oeste de Alemania.

De acuerdo con información difundida por la Policía de Coblenza, los agentes encontraron a las víctimas encerradas dentro de una habitación del banco, perteneciente a la institución Volksbank, y consiguieron liberarlas sin lesiones.

Sin embargo, los responsables del atraco lograron escapar antes de que concluyera el operativo.

Asaltantes huyeron antes del ingreso policial

Las autoridades indicaron que los sospechosos abandonaron el sitio poco después de dejar encerradas a las personas dentro de la bóveda de la sucursal.

"La situación actual es que el autor o los autores huyeron del lugar por medios todavía desconocidos", señaló la Policía en un comunicado.

Un portavoz policial explicó que la movilización comenzó alrededor de las 7:00 hora local, luego de que se activara automáticamente la alarma del banco durante el robo.

El funcionario destacó que el operativo permitió poner a salvo a las víctimas y aseguró que, tras revisar completamente el inmueble, no se localizaron a los responsables.

Despliegue táctico y fuerte presencia policial

Imágenes transmitidas por la cadena alemana NTV mostraron a un grupo de agentes fuertemente armados ingresando al banco por uno de los accesos laterales.

En un inicio, la Policía manejó la hipótesis de que varios atacantes mantenían rehenes dentro de la sucursal, por lo que se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.

Entre las personas retenidas se encontraba el conductor de un vehículo blindado para transporte de dinero.

"Por el momento, no existe ningún peligro para los ciudadanos que se encuentren fuera del perímetro acordonado", informaron previamente las autoridades.