Levantan la prisión preventiva a dueño de bar incendiado en Suiza

Tribunal aceptó sustituir los tres meses de prisión preventiva inicialmente dictados por libertad provisional, acompañada de la prohibición de abandonar Suiza

La Justicia del cantón suizo de Valais levantó este viernes la prisión preventiva inicialmente ordenada para Jacques Moretti, el copropietario del bar 'Le Constellation' donde un incendio en Nochevieja causó 40 muertos en Crans Montana (Suiza), por lo que éste saldrá en libertad bajo fianza de 200,000 francos (215,000 euros).

Tras la vista celebrada este viernes, el Tribunal de Medidas Coercitivas del cantón de Valais aceptó sustituir los tres meses de prisión preventiva inicialmente dictados por la mencionada libertad provisional, acompañada de la prohibición de abandonar territorio helvético y presentarse diariamente ante una comisaría de policía.

Moretti se encontraba desde su detención, el 9 de enero, en la prisión de Sion, la capital del cantón de Valais, donde también se encuentra la popular estación alpina de Crans Montana.

En un comunicado, la instancia judicial señaló que su fianza fue pagada este mismo viernes, depositada por "un amigo cercano" de Moretti.

Él y su esposa Jessica Moretti, también copropietaria del local nocturno e igualmente en libertad provisional, son investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia.

Según los indicios reunidos, el incendio se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo del bar, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.

Las medidas cautelares al matrimonio se han impuesto ante el riesgo de fuga de ambos, según el tribunal valesano.