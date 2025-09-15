León XIV vive su primer cumpleaños como pontífice

En el Vaticano, celebró frente a cientos de personas su natalicio, donde artistas como Andrea Bocelli y Karol G le dedicaron algunas canciones

El papa León XIV cumplió 70 años de edad y vivió su primer cumpleaños al frente del Vaticano.

Se trata del papa más joven desde hace más de tres décadas, quien tras su elección pontificia del pasado 8 de mayo.

Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago, del matrimonio entre Louis, de orígenes franceses e italianos, y Mildred, españoles, aunque también cuenta con nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión.

Miles de personas le desearon un "feliz cumpleaños" durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el que cantaron artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend o el tenor Andrea Bocelli.

▶️SHOW DE DRONES ILUMINÓ LA NOCHE VATICANA | ​​​​​​​😍



Drones recrearon imágenes de la Virgen María y el papa Francisco en el concierto "Grace For The World", en la plaza de la Basílica de San Pedro.😱🇻🇦



De fondo, la cautivadora voz de Andrea Bocelli.🥹



Además, los niños ingresados en el hospital 'Bambino Gesú' le han hecho llegar algunos dibujos en los que lo representan con banderas de la paz, una de las cuestiones clave en su magisterio.

¿Cómo celebraba su cumpleaños Rovert Francis Prevost?

A través de redes sociales, la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque, recordaron las celebraciones de cumpleaños del actual Papa León XIV, quien vivió y sirvió como obispo en la diócesis del norte de Perú.