León XIV visitará Argentina y se reunirá con Javier Milei

La audiencia con Milei tendría especial relevancia por tratarse del primer encuentro entre ambos en territorio argentino durante el pontificado de León XIV

El papa León XIV realizará en noviembre una visita apostólica a Argentina que combinará celebraciones religiosas multitudinarias con encuentros políticos y sociales. La agenda preliminar contempla una reunión con el presidente Javier Milei, así como acercamientos con representantes sindicales, movimientos populares, empresarios, jóvenes y miembros de la Iglesia.

El pontífice permanecerá en territorio argentino del 8 al 11 de noviembre y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Aunque las principales sedes ya están definidas, el Vaticano anunciará en las próximas semanas el programa definitivo, por lo que algunos horarios y encuentros todavía podrían modificarse.

Una delegación de la Santa Sede llegó a Buenos Aires para revisar los espacios considerados, además de coordinar aspectos de seguridad, logística, traslados y comunicación con la Conferencia Episcopal Argentina, el Gobierno nacional y las autoridades de las jurisdicciones involucradas.

León XIV sostendría su primer encuentro con Milei

León XIV llegará a Buenos Aires durante la noche del domingo 8 de noviembre. Entre las primeras actividades consideradas se encuentra una reunión con el presidente Javier Milei, además de un homenaje al general José de San Martín y un encuentro con autoridades civiles y representantes del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La audiencia con Milei tendría especial relevancia por tratarse del primer encuentro entre ambos en territorio argentino durante el pontificado de León XIV.

El mandatario ya había sido recibido por el papa en el Vaticano, donde abordaron asuntos relacionados con la situación social, la pobreza, la paz y la cohesión del país.

El lunes 9 de noviembre, el pontífice desarrollará una amplia agenda en Buenos Aires y su periferia. Una de sus primeras actividades sería la visita al Cottolengo Don Orione, institución católica ubicada en Claypole que brinda atención y acompañamiento a personas con discapacidad.

Posteriormente, León XIV presidirá una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo. Este espacio también es considerado para concentrar otras actividades públicas y facilitar la participación de miles de fieles.

Encuentro con sindicatos y movimientos sociales

La dimensión social será uno de los ejes relevantes de la visita. El programa preliminar contempla una reunión en la Universidad Católica Argentina con representantes de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones empresariales.

El encuentro abriría un espacio para escuchar las inquietudes de distintos sectores sobre las condiciones laborales, la economía popular, la pobreza, la producción y las dificultades que enfrentan las familias argentinas.

Ese mismo lunes, el papa participaría en un encuentro interreligioso y ecuménico en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina. Por la noche se reuniría con los obispos del país y otros integrantes de la Iglesia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Primera visita papal a Argentina en casi cuatro décadas

La llegada de León XIV tendrá un carácter histórico, debido a que será la primera visita de un sumo pontífice a Argentina en casi 40 años.

La última ocurrió del 6 al 12 de abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó un recorrido que incluyó Buenos Aires, Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Viedma, Mendoza, Córdoba, Salta, Paraná y Rosario.

La visita de noviembre busca combinar el contacto directo con los fieles y la Iglesia argentina con una agenda institucional y social. Las autoridades continuarán durante las próximas semanas con la preparación de los operativos, mientras se espera que la Santa Sede confirme el cronograma completo de actividades.