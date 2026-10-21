León XIV tendrá helicóptero ambulancia en Perú para emergencias

La próxima semana llegará a Perú una comisión de avanzada del Vaticano para ultimar los detalles previstos para la visita del pontífice

La reciente operación a la que fue sometido el papa León XIV, en la que se detectó un cáncer pulmonar y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, ha obligado a extremar las precauciones para su visita a Perú prevista para noviembre, lo que incluye un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) equipado como ambulancia.

Así lo señaló en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) el secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, Juan Bytton, quien aseguró que hasta el momento la planificación de todo el cronograma continúa en pie.

Bytton reconoció que, debido a este imprevisto médico, el momento más delicado del recorrido previsto para León XIV por Perú es la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, en el norte de los Andes peruanos, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, y a la que el pontífice llegará en un helicóptero cuya cabina no está presurizada.

En ese sentido, el secretario del Arzobispado de Lima apuntó que se ha previsto el traslado de una ambulancia equipada con asistencia médica para afecciones respiratorias, como soporte en caso de que lo requiriese el santo padre.

También se están contemplando ligeras modificaciones en el cronograma, como la posibilidad de que use el ascensor en la visita a la catedral de Lima, en lugar de utilizar las escaleras, con el objetivo de evitar cualquier tipo de fatiga adicional.

"Objetivamente, no tenemos ninguna comunicación oficial de algún cambio (sobre la realización del viaje), pero tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo", sostuvo Bytton.

Asimismo, señaló que se buscará que León XIV pueda hacer el mayor número de traslados en los dos papamóviles que llegarán al país y anticipó que la próxima semana comenzará el plazo para reservar las entradas gratuitas a la misa multitudinaria que celebrará en Lima el 16 de noviembre.

La próxima semana llegará a Perú una comisión de avanzada del Vaticano para ultimar los detalles previstos para la visita del pontífice.

León XIV, que el sábado recibió el alta médica y el domingo dirigió el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, tiene previsto realizar entre el 6 y 16 de noviembre su primera gira a América Latina, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú, con una apretada agenda en cada uno de los tres países.

La estancia en Perú será la más larga, con seis días desde el 11 al 16 de noviembre en los que prevé visitar cuatro ciudades (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa), además de la localidad de Santa Cruz.

La visita será el reencuentro de León XIV con Perú, con el que conserva un fuerte vínculo al haber desarrollado en este país más de 20 años de su vida pastoral en los que pasó de misionero a obispo de Chiclayo e incluso adoptó la nacionalidad peruana.