León XIV se reunirá con víctimas de abusos en América Latina

Después del anuncio del Vaticano, un grupo de víctimas también solicitó respaldo para el sacerdote español Jordi Bertomeu,

El papa León XIV mantendrá varios encuentros con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero durante su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

El anuncio del Vaticano coincide con nuevas peticiones de víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana para que la disolución de esa organización se traduzca en reparación y rendición de cuentas.

La Santa Sede confirmó las reuniones este martes 27 de octubre, pero no precisó fechas, ciudades ni participantes. Por ello, todavía no está confirmado si entre los asistentes estarán sobrevivientes del Sodalicio que han solicitado una audiencia durante la visita a Perú.

Según la Oficina de Prensa vaticana, los encuentros buscan expresar cercanía con quienes sufrieron esta violencia, acompañar sus procesos de recuperación y contribuir a que la Iglesia sea un espacio seguro.

Sobrevivientes del Sodalicio reclaman reparación integral

En una carta abierta fechada el 26 de octubre en Lima, 33 víctimas y sobrevivientes del Sodalicio y de entidades vinculadas con su fundador, Luis Fernando Figari, pidieron al pontífice un espacio para presentar sus preocupaciones.

Los firmantes reconocieron su intervención para suprimir la organización, pero señalaron que no perciben avances suficientes en justicia y rendición de cuentas. También sostuvieron que algunas estructuras relacionadas con el grupo siguen operando con los mismos dirigentes, locales y fuentes de financiamiento.

Su petición subraya que la reparación no debe limitarse a una indemnización económica, sino incluir reconocimiento, acompañamiento y garantías para impedir que se repitan las condiciones que permitieron los abusos.

Después del anuncio del Vaticano, un grupo de víctimas también solicitó respaldo para el sacerdote español Jordi Bertomeu, comisario pontificio encargado del proceso de liquidación de los bienes del Sodalicio y de avanzar hacia la reparación integral.

En ese pronunciamiento expresaron preocupación por la presunta privatización de bienes que consideran de carácter eclesial por parte de antiguos dirigentes. Los sobrevivientes reclaman que ese patrimonio contribuya a reparar a las personas afectadas; sus señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre la propiedad o el destino de los activos.

La relación de León XIV con el caso peruano

Antes de convertirse en papa, Robert Prevost pasó más de dos décadas en Perú como misionero y obispo. Dentro de la conferencia episcopal peruana recibió la tarea de escuchar a víctimas del Sodalicio, organización que Francisco decidió suprimir en 2025.

La atención a los sobrevivientes continuó con la misión de Bertomeu en Perú. Según los propios afectados, el sacerdote escuchó a más de 250 personas durante la recepción de testimonios realizada en mayo.

Ese mes, el comisario afirmó que estaba en marcha el traslado de información del caso a la justicia estadounidense, aunque no ofreció detalles sobre los expedientes o las autoridades destinatarias.

La gira sigue confirmada tras la cirugía del pontífice

El recorrido latinoamericano se mantiene después de la operación por cáncer de pulmón a la que León XIV fue sometido el 13 de octubre. La Santa Sede ratificó el viaje tras una evaluación médica que no encontró contraindicaciones para realizarlo.

El pontífice ya sostuvo encuentros con sobrevivientes en Madrid, el 8 de junio, y en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre. Ambas reuniones se celebraron a puerta cerrada y estuvieron centradas en escuchar testimonios y abordar la atención a los afectados.

Para la gira por América Latina, siguen pendientes los detalles de las reuniones y la identificación de los grupos participantes. El anuncio tampoco incluye nuevas sanciones, indemnizaciones o resoluciones sobre los casos de abuso.