León XIV reúne a multitudes en los Campos Elíseos

El papa León XIV recorrió los Campos Elíseos en el papamóvil ante cientos de miles de fieles previo a una multitudinaria misa en París

El papa León XIV volvió a congregar a una multitud en París durante su visita a Francia. Este sábado, el pontífice recorrió los Campos Elíseos a bordo del papamóvil, donde fue recibido con gritos y muestras de entusiasmo por los fieles que esperaban su llegada para participar en una misa en la Plaza de la Concordia.

El papamóvil recorre los Campos Elíseos

El recorrido comenzó en el Arco del Triunfo, hasta donde León XIV llegó en un vehículo oficial. Desde ahí abordó el papamóvil para avanzar por los 2.5 kilómetros de una de las avenidas más emblemáticas de la capital francesa.

Los organizadores habilitaron un corredor en el centro de los Campos Elíseos para facilitar el paso del cortejo papal. Al igual que durante su recorrido del viernes, el pontífice realizó pocas paradas, entre ellas algunas para bendecir a niños.

La multitud se concentró a lo largo de la avenida para seguir el acto religioso desde distintos puntos. Para la misa que León XIV celebrará en la Plaza de la Concordia, los organizadores prevén una asistencia de hasta 700 mil personas.

La celebración representa el principal acto multitudinario de la visita del papa a Francia, país que recorrerá hasta el próximo lunes.

Segundo encuentro multitudinario en París

El recorrido por los Campos Elíseos ocurrió un día después de que León XIV atravesara parte de las avenidas situadas en la orilla izquierda del Sena. De acuerdo con datos oficiales, aquella jornada reunió a unas 300 mil personas.

La recepción en ambos sectores de París ha reflejado la expectativa generada por la visita del pontífice, quien ha mantenido una agenda con actos que han convocado a numerosos fieles.

Los Campos Elíseos constituyen uno de los escenarios tradicionales de las grandes concentraciones en Francia. Cada 14 de julio son sede del desfile militar por la fiesta nacional y también han recibido a multitudes para celebrar triunfos deportivos, entre ellos las victorias de Francia en los Mundiales de futbol.