León XIV recibirá a Gustavo Petro en el Vaticano

El papa León XIV sostendrá una audiencia con el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, el próximo jueves en el Palacio Apostólico del Vaticano

El papa León XIV recibirá al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, la mañana del próximo jueves en el Vaticano, de acuerdo con la confirmación realizada este martes por la Santa Sede.

La audiencia será en el Palacio Apostólico

El encuentro está programado para las 9:00 horas, tiempo local (7:00 GMT), y se llevará a cabo en el Palacio Apostólico.

Petro, quien concluirá su mandato presidencial el próximo 7 de agosto, arribó a Roma la tarde del lunes como parte de una visita oficial que finalizará con la reunión con el pontífice.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su agenda.

La visita abordará temas de paz y cooperación

La Presidencia de Colombia informó en la red social X que el mandatario participará en Roma en encuentros con líderes internacionales. Asimismo, indicó que la visita estará enfocada en temas como la paz, la justicia social, la defensa de la vida y la cooperación internacional.

Esta será la segunda audiencia entre Gustavo Petro y León XIV, luego del encuentro que sostuvieron en mayo del año pasado en el Vaticano.

A su llegada a Roma el pasado lunes, el presidente saliente de Colombia expresó su inconformidad debido a que, según señaló, ningún integrante del Gobierno italiano acudió a recibirlo al aeropuerto de Fiumicino.