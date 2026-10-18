León XIV recibe el alta y regresa al Vaticano

El papa León XIV salió del Hospital Gemelli de Roma tras recibir el alta médica y prevé presidir el rezo del ángelus este domingo en el Vaticano

El papa León XIV salió este sábado del Hospital Policlínico Gemelli de Roma tras recibir el alta hospitalaria, después de una operación por un tumor canceroso en el pulmón. El pontífice regresará al Vaticano, donde tiene previsto presidir el rezo del ángelus este domingo.

El pontífice salió caminando y saludó a los fieles

El papa abandonó el centro médico caminando con normalidad y sonriente. A su salida, saludó a pacientes del hospital y a los fieles que se congregaron en la entrada principal del Gemelli.

Antes de subir al automóvil que lo trasladaría al Vaticano, León XIV se detuvo durante unos minutos para conversar con una niña y un familiar que se encontraban en el lugar.

Celebró una misa antes de abandonar el hospital

Antes de recibir el alta, el pontífice celebró al mediodía una misa en una sala del área hospitalaria donde permanecía ingresado desde el martes 13 de octubre, fecha en que fue hospitalizado y sometido a la operación.

Tras su salida del Hospital Gemelli, el papa tiene previsto retomar sus actividades en el Vaticano con el rezo del ángelus programado para este domingo.